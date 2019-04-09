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"النقابة اليمنية": ميليشيات الحوثي ارتكبت 17 جريمة بحق الصحفيين خلال 3 أشهر

وتخطّت 61% من الانتهاكات

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، في أحدث تقرير لها عن الحريات الإعلامية، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية ما يزيد على 61% من الانتهاكات ضد الصحفيين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

وتقاسمت ميليشيات الحوثي الإرهابية مع تنظيم القاعدة، اختطاف 15 صحفيًّا.

وقالت النقابة: إن 15 صحفيًّا مختطفًا؛ منهم 14 لدى ميليشيات الحوثي، يعيشون أوضاع اختطاف سيئة في سجونٍ بصنعاء، ويُحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة منذ 2015.

ووثقت ارتكاب الميليشيات 17 حالة انتهاك من إجمالي 28 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال الربع الأول من العام الجاري؛ منها ست حالات اختطاف واعتقال.

ووثقت النقابة أربع حالات اعتداء على صحفيين ومنزل أحدهم، و11 حالة محاكمة وتحقيق، وثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية، وحالتَيْ منع من السفر والزيارة للمعتقلين، وحالة تعذيب، وأخرى قتل.

ورصدت النقابة 11 حالة محاكمة وتحقيق طالت صحفيين؛ منها عشر حالات قامت بها ميليشيات الحوثي ضد صحفيين مختطفين منذ 2015، ومثلوا أمام النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لسيطرة الميليشيات بعد مسلسل من الإخفاء والتعذيب، والحرمان من التطبيب والزيارة، وحالة واحدة سُجلت ضد جهة خاصة.

ووثقت النقابة حالة قتل واحدة طالت الإعلامي زياد الشرعبي، في انفجار دراجة مفخخة في منطقة المخا، أثناء زيارته للمنطقة في مهمة عمل.

وسجلت النقابة ثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية قامت بها ميليشيات الحوثي المسيطرة على وزارة الاتصالات بصنعاء.

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"النقابة اليمنية": ميليشيات الحوثي ارتكبت 17 جريمة بحق الصحفيين خلال 3 أشهر
سبق

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، في أحدث تقرير لها عن الحريات الإعلامية، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية ما يزيد على 61% من الانتهاكات ضد الصحفيين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

وتقاسمت ميليشيات الحوثي الإرهابية مع تنظيم القاعدة، اختطاف 15 صحفيًّا.

وقالت النقابة: إن 15 صحفيًّا مختطفًا؛ منهم 14 لدى ميليشيات الحوثي، يعيشون أوضاع اختطاف سيئة في سجونٍ بصنعاء، ويُحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة منذ 2015.

ووثقت ارتكاب الميليشيات 17 حالة انتهاك من إجمالي 28 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال الربع الأول من العام الجاري؛ منها ست حالات اختطاف واعتقال.

ووثقت النقابة أربع حالات اعتداء على صحفيين ومنزل أحدهم، و11 حالة محاكمة وتحقيق، وثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية، وحالتَيْ منع من السفر والزيارة للمعتقلين، وحالة تعذيب، وأخرى قتل.

ورصدت النقابة 11 حالة محاكمة وتحقيق طالت صحفيين؛ منها عشر حالات قامت بها ميليشيات الحوثي ضد صحفيين مختطفين منذ 2015، ومثلوا أمام النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لسيطرة الميليشيات بعد مسلسل من الإخفاء والتعذيب، والحرمان من التطبيب والزيارة، وحالة واحدة سُجلت ضد جهة خاصة.

ووثقت النقابة حالة قتل واحدة طالت الإعلامي زياد الشرعبي، في انفجار دراجة مفخخة في منطقة المخا، أثناء زيارته للمنطقة في مهمة عمل.

وسجلت النقابة ثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية قامت بها ميليشيات الحوثي المسيطرة على وزارة الاتصالات بصنعاء.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
05:36 PM

"النقابة اليمنية": ميليشيات الحوثي ارتكبت 17 جريمة بحق الصحفيين خلال 3 أشهر

وتخطّت 61% من الانتهاكات

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عبدالله البارقي - الرياض
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رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، في أحدث تقرير لها عن الحريات الإعلامية، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية ما يزيد على 61% من الانتهاكات ضد الصحفيين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

وتقاسمت ميليشيات الحوثي الإرهابية مع تنظيم القاعدة، اختطاف 15 صحفيًّا.

وقالت النقابة: إن 15 صحفيًّا مختطفًا؛ منهم 14 لدى ميليشيات الحوثي، يعيشون أوضاع اختطاف سيئة في سجونٍ بصنعاء، ويُحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة منذ 2015.

ووثقت ارتكاب الميليشيات 17 حالة انتهاك من إجمالي 28 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال الربع الأول من العام الجاري؛ منها ست حالات اختطاف واعتقال.

ووثقت النقابة أربع حالات اعتداء على صحفيين ومنزل أحدهم، و11 حالة محاكمة وتحقيق، وثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية، وحالتَيْ منع من السفر والزيارة للمعتقلين، وحالة تعذيب، وأخرى قتل.

ورصدت النقابة 11 حالة محاكمة وتحقيق طالت صحفيين؛ منها عشر حالات قامت بها ميليشيات الحوثي ضد صحفيين مختطفين منذ 2015، ومثلوا أمام النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لسيطرة الميليشيات بعد مسلسل من الإخفاء والتعذيب، والحرمان من التطبيب والزيارة، وحالة واحدة سُجلت ضد جهة خاصة.

ووثقت النقابة حالة قتل واحدة طالت الإعلامي زياد الشرعبي، في انفجار دراجة مفخخة في منطقة المخا، أثناء زيارته للمنطقة في مهمة عمل.

وسجلت النقابة ثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية قامت بها ميليشيات الحوثي المسيطرة على وزارة الاتصالات بصنعاء.

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