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"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) غدًا الأحد عند الساعة الـ3:35 عصرًا، ويبث مباشرة على القنوات السعودية، ويستعرض خلاله مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، والإحصائيات والخدمات الصحية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا
سبق

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) غدًا الأحد عند الساعة الـ3:35 عصرًا، ويبث مباشرة على القنوات السعودية، ويستعرض خلاله مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، والإحصائيات والخدمات الصحية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
11:03 PM

"متحدث الصحة" يستعرض خريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية بالسعودية غدًا

خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
3,259

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) غدًا الأحد عند الساعة الـ3:35 عصرًا، ويبث مباشرة على القنوات السعودية، ويستعرض خلاله مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، والإحصائيات والخدمات الصحية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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