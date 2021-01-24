إزالة مبانٍ مهجورة وآيلة للسقوط بحلي جنوب القنفذة

"الذيبي" لـ"سبق: تشكل خطرًا على السكان وإزالتها لتحسين المشهد الحضري

أزالت بلدية حلي جنوب محافظة القنفذة، مباني قديمة مهجورة وآيلة للسقوط ببلدة الصفة بحلي، والتي كانت تشكل خطورة وضررًا على المجاورين، وذلك بمشاركة لجنة مكونة من عدد من الجهات ذات العلاقة، بعد أن صدرت موافقة الجهات المختصة على إزالتها.

وقال رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي، لـ"سبق" اليوم الاثنين: إن البلدية بدأت بإزالة العديد من المباني القديمة والمهجورة الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، والتي تشكل مخاطر عديدة على السكان المحيطين بها والبيئة العامة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وبعد صدور موافقة الجهات الرسمية بإزالتها.

وأوضح "الذيبي" أن تلك المباني شكلت منظرًا غير حضاري وخطرًا يهدد سلامة السكان وتهديد لصحتهم؛ لكونها مصدرًا لانتشار الحشرات والقوارض، ومصدرًا للتلوث؛ بسبب تجمّع النفايات والمخلفات، مضيفًا أن البلدية تواصل جهودها لمعالجة الحالات المشابهة.