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شاهد.. بدء تنفيذ شرط إلزامية "توكلنا" لمنسوبي "الإسلامية" ومراجعيها

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتحجيم "كورونا"

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، تنفيذ إلزامية تطبيق "توكلنا" لدخول مقر الوزارة وفروعها والأمانات المرتبطة بها في مناطق ومحافظات المملكة للموظفين والعاملين والمراجعين والزائرين، والالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، وتجنب التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا، استناداً لتعميم الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تفعيل تطبيق "توكلنا" يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين، ولإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، حيث أن الوزارة -ومنذ بداية الجائحة- هيأت مقار العمل في ديوان الوزارة وفروعها وفق الإجراءات التي تضمن تباعد الموظفين عبر الملصقات التي تم وضعها بالمداخل والممرات وفي المصاعد والمكاتب وصالات الاستقبال، كما تواصل الوزارة وفروعها عمليات التعقيم والنظافة والصيانة وتزويد المداخل والممرات بالمعقمات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.

وتمنع الوزارة دخول أي موظف لم يحمّل تطبيق "توكلنا"، ولم يرتدِ الكمامات القماشية، وتقوم بقياس درجة الحرارة لكل موظف ومراجع ومن يثبت أن لديه ارتفاعاً في درجة الحرارة يتم فوراً إبلاغ وزارة الصحة عبر الرقم (937)، وتشيد بالتعاون من جميع الموظفين والمراجعين مع تعليماتها ووعيهم بمتطلبات الأمن والسلامة في بيئات العمل.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ إعلان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصت على تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل، حيث لا تتم مراجعة المواطنين لديوان الوزارة وفروعها إلا بحجز موعد وعبر الوسائط الالكترونية، كما وفرت خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات عن بعد والتشديد بكل التدابير الوقائية ومواصلة عمل التعقيم على مدار الساعة لمرافقها، إلى جانب وضع اللوحات التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية.

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شاهد.. بدء تنفيذ شرط إلزامية "توكلنا" لمنسوبي "الإسلامية" ومراجعيها
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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، تنفيذ إلزامية تطبيق "توكلنا" لدخول مقر الوزارة وفروعها والأمانات المرتبطة بها في مناطق ومحافظات المملكة للموظفين والعاملين والمراجعين والزائرين، والالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، وتجنب التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا، استناداً لتعميم الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تفعيل تطبيق "توكلنا" يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين، ولإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، حيث أن الوزارة -ومنذ بداية الجائحة- هيأت مقار العمل في ديوان الوزارة وفروعها وفق الإجراءات التي تضمن تباعد الموظفين عبر الملصقات التي تم وضعها بالمداخل والممرات وفي المصاعد والمكاتب وصالات الاستقبال، كما تواصل الوزارة وفروعها عمليات التعقيم والنظافة والصيانة وتزويد المداخل والممرات بالمعقمات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.

وتمنع الوزارة دخول أي موظف لم يحمّل تطبيق "توكلنا"، ولم يرتدِ الكمامات القماشية، وتقوم بقياس درجة الحرارة لكل موظف ومراجع ومن يثبت أن لديه ارتفاعاً في درجة الحرارة يتم فوراً إبلاغ وزارة الصحة عبر الرقم (937)، وتشيد بالتعاون من جميع الموظفين والمراجعين مع تعليماتها ووعيهم بمتطلبات الأمن والسلامة في بيئات العمل.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ إعلان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصت على تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل، حيث لا تتم مراجعة المواطنين لديوان الوزارة وفروعها إلا بحجز موعد وعبر الوسائط الالكترونية، كما وفرت خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات عن بعد والتشديد بكل التدابير الوقائية ومواصلة عمل التعقيم على مدار الساعة لمرافقها، إلى جانب وضع اللوحات التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:18 PM

شاهد.. بدء تنفيذ شرط إلزامية "توكلنا" لمنسوبي "الإسلامية" ومراجعيها

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتحجيم "كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، تنفيذ إلزامية تطبيق "توكلنا" لدخول مقر الوزارة وفروعها والأمانات المرتبطة بها في مناطق ومحافظات المملكة للموظفين والعاملين والمراجعين والزائرين، والالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، وتجنب التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا، استناداً لتعميم الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تفعيل تطبيق "توكلنا" يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين، ولإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، حيث أن الوزارة -ومنذ بداية الجائحة- هيأت مقار العمل في ديوان الوزارة وفروعها وفق الإجراءات التي تضمن تباعد الموظفين عبر الملصقات التي تم وضعها بالمداخل والممرات وفي المصاعد والمكاتب وصالات الاستقبال، كما تواصل الوزارة وفروعها عمليات التعقيم والنظافة والصيانة وتزويد المداخل والممرات بالمعقمات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.

وتمنع الوزارة دخول أي موظف لم يحمّل تطبيق "توكلنا"، ولم يرتدِ الكمامات القماشية، وتقوم بقياس درجة الحرارة لكل موظف ومراجع ومن يثبت أن لديه ارتفاعاً في درجة الحرارة يتم فوراً إبلاغ وزارة الصحة عبر الرقم (937)، وتشيد بالتعاون من جميع الموظفين والمراجعين مع تعليماتها ووعيهم بمتطلبات الأمن والسلامة في بيئات العمل.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ إعلان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصت على تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل، حيث لا تتم مراجعة المواطنين لديوان الوزارة وفروعها إلا بحجز موعد وعبر الوسائط الالكترونية، كما وفرت خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات عن بعد والتشديد بكل التدابير الوقائية ومواصلة عمل التعقيم على مدار الساعة لمرافقها، إلى جانب وضع اللوحات التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية.

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