النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجفري": 27 مبادرة ميدانية ورقمية قدمتها "أجياد" لمواجهة جائحة "كورونا"

نفّذها 100 متطوع واستفاد منها 250 ألف شخص بالتعاون مع جهات مختلفة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد في مكة المكرمة الدكتور عصام الجفري، أن الجمعية قدمت أكثر من 27 مبادرة مجتمعية وتوعوية متميزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمشاركة مع القطاعات المختلفة مثل وزارة الصحة والموارد البشرية والشؤون الإسلامية، ورجال الشرطة، استفاد منها أكثر من 250 ألف شخص وشارك في تنفيذها نحو 100 متطوع.

وقال "الجفري": إن مبادرات جمعية أجياد تتمثل في توزيع سلال غذائية على المتضررين في الأحياء المعزولة ضمن مبادرة "برًّا بمكة" التي تشرف عليها إمارة مكة، وتوزيع 1200 بروشور توعوي بلغات مختلفة و38 ألف كمامة.

وأضاف: تم توفير مترجمين لثماني لغات مختلفة لتوعية الخاضعين للعزل الصحي في المستشفيات والفنادق بمكة، كما وزعت الجمعية أكثر 100 ألف سجادة صلاة قابلة للتحلل (استخدام مرة واحدة) في مستشفيات مكة المكرمة، إضافة إلى ذلك تم تنفيذ مبادرة تكريم رجال الأمن المتواجدين في نقاط التفتيش في الأحياء المعزولة؛ مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت أيضًا برامج إلكترونية من تصميم مقاطع توعوية وتصاميم إرشادية؛ للحث على التقيد بالأنظمة والإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجفري": 27 مبادرة ميدانية ورقمية قدمتها "أجياد" لمواجهة جائحة "كورونا"
سبق

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد في مكة المكرمة الدكتور عصام الجفري، أن الجمعية قدمت أكثر من 27 مبادرة مجتمعية وتوعوية متميزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمشاركة مع القطاعات المختلفة مثل وزارة الصحة والموارد البشرية والشؤون الإسلامية، ورجال الشرطة، استفاد منها أكثر من 250 ألف شخص وشارك في تنفيذها نحو 100 متطوع.

وقال "الجفري": إن مبادرات جمعية أجياد تتمثل في توزيع سلال غذائية على المتضررين في الأحياء المعزولة ضمن مبادرة "برًّا بمكة" التي تشرف عليها إمارة مكة، وتوزيع 1200 بروشور توعوي بلغات مختلفة و38 ألف كمامة.

وأضاف: تم توفير مترجمين لثماني لغات مختلفة لتوعية الخاضعين للعزل الصحي في المستشفيات والفنادق بمكة، كما وزعت الجمعية أكثر 100 ألف سجادة صلاة قابلة للتحلل (استخدام مرة واحدة) في مستشفيات مكة المكرمة، إضافة إلى ذلك تم تنفيذ مبادرة تكريم رجال الأمن المتواجدين في نقاط التفتيش في الأحياء المعزولة؛ مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت أيضًا برامج إلكترونية من تصميم مقاطع توعوية وتصاميم إرشادية؛ للحث على التقيد بالأنظمة والإجراءات الاحترازية.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
12:52 PM

"الجفري": 27 مبادرة ميدانية ورقمية قدمتها "أجياد" لمواجهة جائحة "كورونا"

نفّذها 100 متطوع واستفاد منها 250 ألف شخص بالتعاون مع جهات مختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
456

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد في مكة المكرمة الدكتور عصام الجفري، أن الجمعية قدمت أكثر من 27 مبادرة مجتمعية وتوعوية متميزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمشاركة مع القطاعات المختلفة مثل وزارة الصحة والموارد البشرية والشؤون الإسلامية، ورجال الشرطة، استفاد منها أكثر من 250 ألف شخص وشارك في تنفيذها نحو 100 متطوع.

وقال "الجفري": إن مبادرات جمعية أجياد تتمثل في توزيع سلال غذائية على المتضررين في الأحياء المعزولة ضمن مبادرة "برًّا بمكة" التي تشرف عليها إمارة مكة، وتوزيع 1200 بروشور توعوي بلغات مختلفة و38 ألف كمامة.

وأضاف: تم توفير مترجمين لثماني لغات مختلفة لتوعية الخاضعين للعزل الصحي في المستشفيات والفنادق بمكة، كما وزعت الجمعية أكثر 100 ألف سجادة صلاة قابلة للتحلل (استخدام مرة واحدة) في مستشفيات مكة المكرمة، إضافة إلى ذلك تم تنفيذ مبادرة تكريم رجال الأمن المتواجدين في نقاط التفتيش في الأحياء المعزولة؛ مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت أيضًا برامج إلكترونية من تصميم مقاطع توعوية وتصاميم إرشادية؛ للحث على التقيد بالأنظمة والإجراءات الاحترازية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,909
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,157
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة