النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني نجران" يناقش إجراءات مواجهة الكوارث الطبيعية

خلال اجتماع عقدته اللجنة الفورية بحضور  الجهات المعنية

عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني، بمقر المديرية بنجران.

وناقشت اللجنة الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

وشهد الاجتماع بحث الوقوف على استعدادات وجاهزية الجهات المعنية، وأهمية الحضور لمندوبي اللجنة على مدار الساعة.

الدفاع المدني الكوارث الطبيعية بمنطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني نجران" يناقش إجراءات مواجهة الكوارث الطبيعية
سبق

عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني، بمقر المديرية بنجران.

وناقشت اللجنة الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

وشهد الاجتماع بحث الوقوف على استعدادات وجاهزية الجهات المعنية، وأهمية الحضور لمندوبي اللجنة على مدار الساعة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:39 PM

"مدني نجران" يناقش إجراءات مواجهة الكوارث الطبيعية

خلال اجتماع عقدته اللجنة الفورية بحضور  الجهات المعنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
431

عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني، بمقر المديرية بنجران.

وناقشت اللجنة الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

وشهد الاجتماع بحث الوقوف على استعدادات وجاهزية الجهات المعنية، وأهمية الحضور لمندوبي اللجنة على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,876

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة