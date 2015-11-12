"مدني نجران" يناقش إجراءات مواجهة الكوارث الطبيعية

خلال اجتماع عقدته اللجنة الفورية بحضور الجهات المعنية

عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني، بمقر المديرية بنجران.

وناقشت اللجنة الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

وشهد الاجتماع بحث الوقوف على استعدادات وجاهزية الجهات المعنية، وأهمية الحضور لمندوبي اللجنة على مدار الساعة.