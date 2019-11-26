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الهيئة الملكية تنظّم مؤتمر "صحة الجبيل الثاني" الخميس المقبل

بمشاركة أكثر من ٤٠ متحدثًا.. و٢٩ ساعة طبية معتمدة

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صباح الخميس المقبل، مؤتمر صحة الجبيل الثاني لتخصصات طب الأطفال، برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى المهدي، وذلك خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد المقبل، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية، وتطوير العاملين في المجال الصحي، مبينًا أن المؤتمر سيشهد تواجد أكثر من ٤٠ متحدثًا، وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية.

وأضاف: أنه "ستتم إقامة تسع جلسات علمية، وخمس ورش عمل، يتم فيها طرح ٤٥ مادة علمية على مدار ثلاثة أيام"، مشيرًا إلى أنه تم التحضير لاستقبال أكثر من ٧٠٠ ممارس صحي لفعاليات المؤتمر، وأنه سيصاحب المؤتمرَ معرضٌ تشارك فيه الشركات الراعية، والجمعيات الطبية المتخصصة، ومقدمو الرعاية الصحية، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

من جانبه بيَّن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، ياسر القرني؛ أن المؤتمر سيتضمّن أكثر من ٤٠ محاضرة طبية عن أمراض العناية الحرجة لدى الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي، والكبد وأمراض التغذية، وسوء الامتصاص وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال.

وأشار إلى أنه سيتضمن كذلك محاضرات عن أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى والأمراض الصدرية والربو، وأمراض القلب، وأمراض الخدج والحضانة، وكذلك أمراض المراهقين وطب الأطفال العام، والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

يذكر أن المؤتمر تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ٢٩ ساعة طبية معتمدة، إضافة إلى ١١ ساعة تدريبية معتمدة لورش العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة الملكية تنظّم مؤتمر "صحة الجبيل الثاني" الخميس المقبل
سبق

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صباح الخميس المقبل، مؤتمر صحة الجبيل الثاني لتخصصات طب الأطفال، برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى المهدي، وذلك خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد المقبل، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية، وتطوير العاملين في المجال الصحي، مبينًا أن المؤتمر سيشهد تواجد أكثر من ٤٠ متحدثًا، وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية.

وأضاف: أنه "ستتم إقامة تسع جلسات علمية، وخمس ورش عمل، يتم فيها طرح ٤٥ مادة علمية على مدار ثلاثة أيام"، مشيرًا إلى أنه تم التحضير لاستقبال أكثر من ٧٠٠ ممارس صحي لفعاليات المؤتمر، وأنه سيصاحب المؤتمرَ معرضٌ تشارك فيه الشركات الراعية، والجمعيات الطبية المتخصصة، ومقدمو الرعاية الصحية، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

من جانبه بيَّن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، ياسر القرني؛ أن المؤتمر سيتضمّن أكثر من ٤٠ محاضرة طبية عن أمراض العناية الحرجة لدى الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي، والكبد وأمراض التغذية، وسوء الامتصاص وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال.

وأشار إلى أنه سيتضمن كذلك محاضرات عن أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى والأمراض الصدرية والربو، وأمراض القلب، وأمراض الخدج والحضانة، وكذلك أمراض المراهقين وطب الأطفال العام، والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

يذكر أن المؤتمر تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ٢٩ ساعة طبية معتمدة، إضافة إلى ١١ ساعة تدريبية معتمدة لورش العمل.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:47 PM

الهيئة الملكية تنظّم مؤتمر "صحة الجبيل الثاني" الخميس المقبل

بمشاركة أكثر من ٤٠ متحدثًا.. و٢٩ ساعة طبية معتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صباح الخميس المقبل، مؤتمر صحة الجبيل الثاني لتخصصات طب الأطفال، برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى المهدي، وذلك خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد المقبل، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية، وتطوير العاملين في المجال الصحي، مبينًا أن المؤتمر سيشهد تواجد أكثر من ٤٠ متحدثًا، وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية.

وأضاف: أنه "ستتم إقامة تسع جلسات علمية، وخمس ورش عمل، يتم فيها طرح ٤٥ مادة علمية على مدار ثلاثة أيام"، مشيرًا إلى أنه تم التحضير لاستقبال أكثر من ٧٠٠ ممارس صحي لفعاليات المؤتمر، وأنه سيصاحب المؤتمرَ معرضٌ تشارك فيه الشركات الراعية، والجمعيات الطبية المتخصصة، ومقدمو الرعاية الصحية، وعدد من الجهات ذات العلاقة.

من جانبه بيَّن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، ياسر القرني؛ أن المؤتمر سيتضمّن أكثر من ٤٠ محاضرة طبية عن أمراض العناية الحرجة لدى الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي، والكبد وأمراض التغذية، وسوء الامتصاص وأمراض الغدد الصماء، والسمنة والسكري لدى الأطفال.

وأشار إلى أنه سيتضمن كذلك محاضرات عن أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى والأمراض الصدرية والربو، وأمراض القلب، وأمراض الخدج والحضانة، وكذلك أمراض المراهقين وطب الأطفال العام، والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

يذكر أن المؤتمر تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ٢٩ ساعة طبية معتمدة، إضافة إلى ١١ ساعة تدريبية معتمدة لورش العمل.

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