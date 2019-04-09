النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تشير إلى خسارة "نتنياهو"

حزب المرشح المنافس أعلن فوزه

أفادت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم (الثلاثاء) بتقدم بيني جانتس المنتمي لحزب أزرق وأبيض، على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت التقديرات الأولية، أن "جانتس" فاز بـ37 في المائة من الأصوات، فيما حصل نتنياهو على 36 في المئة منها.

وأعلن المتحدث باسم حزب "جانتس" فوز مرشح حزبه في الانتخابات.

من جهة أخرى، وصفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" النتائج بـ"التحول الدراماتيكي"