النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
استجابة لطلب أبداه الرئيس التونسي في مكالمة مع ولي العهد

خادم الحرمين يُوجِّه بدعم تونس باللقاحات والأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل عاجل لمكافحة "كورونا"

الأمم المتحدة: "كورونا" رفع عدد الجياع في العالم إلى 768 مليونًا

لفتت إلى أن الوباء كشف ضعف الأنظمة الغذائية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم تفاقمت بشدة خلال العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في تقرير وضعته وكالات تابعة لها، أن عدد من يعانون بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 768 مليونًا تقريبًا العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم، وفقًا لـ"رويترز".

ولفتت إلى أن الوباء يكشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش.

وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد من يعانون الجوع بنحو 118 مليونًا مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن بقي العدد ثابتًا تقريبًا لخمس سنوات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأمم المتحدة: "كورونا" رفع عدد الجياع في العالم إلى 768 مليونًا
سبق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم تفاقمت بشدة خلال العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في تقرير وضعته وكالات تابعة لها، أن عدد من يعانون بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 768 مليونًا تقريبًا العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم، وفقًا لـ"رويترز".

ولفتت إلى أن الوباء يكشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش.

وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد من يعانون الجوع بنحو 118 مليونًا مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن بقي العدد ثابتًا تقريبًا لخمس سنوات.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:59 PM
اخر تعديل
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:42 AM

الأمم المتحدة: "كورونا" رفع عدد الجياع في العالم إلى 768 مليونًا

لفتت إلى أن الوباء كشف ضعف الأنظمة الغذائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
995

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم تفاقمت بشدة خلال العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في تقرير وضعته وكالات تابعة لها، أن عدد من يعانون بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 768 مليونًا تقريبًا العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم، وفقًا لـ"رويترز".

ولفتت إلى أن الوباء يكشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش.

وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد من يعانون الجوع بنحو 118 مليونًا مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن بقي العدد ثابتًا تقريبًا لخمس سنوات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,790

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة