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رئيس البيرو يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس رئيس جمهورية البيرو، في القصر الرئاسي، بالعاصمة ليما، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

ونقل "الجبير" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب جمهورية البيرو، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان لجمهورية البيرو، رئيسة البرلمان ماريا ديل كارمن الفا برييتو، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ‎

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.

عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس البيرو يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
سبق

استقبل الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس رئيس جمهورية البيرو، في القصر الرئاسي، بالعاصمة ليما، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

ونقل "الجبير" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب جمهورية البيرو، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان لجمهورية البيرو، رئيسة البرلمان ماريا ديل كارمن الفا برييتو، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ‎

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:45 PM

رئيس البيرو يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس رئيس جمهورية البيرو، في القصر الرئاسي، بالعاصمة ليما، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

ونقل "الجبير" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب جمهورية البيرو، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان لجمهورية البيرو، رئيسة البرلمان ماريا ديل كارمن الفا برييتو، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ‎

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم.

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