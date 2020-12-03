النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواجهات نارية في نصف نهائي الأمم : إيطاليا أمام إسبانيا.. وفرنسا تواجه بلجيكا

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بوساطة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اليوم الخميس، عن وقوع المنتخب الإيطالي في مواجهة منتخب إسبانيا، فيما يلتقي منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي.
وتأهلت المنتخبات الأربعة للمربع الذهبي في النسخة الثانية للمسابقة القارية، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالبطولة، التي جرت في الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر الماضيين.
وأسندت اللجنة التنفيذية ليويفا استضافة مباريات الدور قبل النهائي في دوري الأمم إلى إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الأزرق ضيفه الإسباني بمدينة ميلانو الإيطالية في السادس من أكتوبر المقبل.
كما يلتقي المنتخب الفرنسي (بطل العالم) مع منتخب بلجيكا بمدينة تورينو الإيطالية في اليوم التالي. وستُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في العاشر من الشهر نفسه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
مواجهات نارية في نصف نهائي الأمم : إيطاليا أمام إسبانيا.. وفرنسا تواجه بلجيكا
سبق

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بوساطة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اليوم الخميس، عن وقوع المنتخب الإيطالي في مواجهة منتخب إسبانيا، فيما يلتقي منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي.
وتأهلت المنتخبات الأربعة للمربع الذهبي في النسخة الثانية للمسابقة القارية، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالبطولة، التي جرت في الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر الماضيين.
وأسندت اللجنة التنفيذية ليويفا استضافة مباريات الدور قبل النهائي في دوري الأمم إلى إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الأزرق ضيفه الإسباني بمدينة ميلانو الإيطالية في السادس من أكتوبر المقبل.
كما يلتقي المنتخب الفرنسي (بطل العالم) مع منتخب بلجيكا بمدينة تورينو الإيطالية في اليوم التالي. وستُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في العاشر من الشهر نفسه.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
08:42 PM

مواجهات نارية في نصف نهائي الأمم : إيطاليا أمام إسبانيا.. وفرنسا تواجه بلجيكا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
785

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بوساطة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اليوم الخميس، عن وقوع المنتخب الإيطالي في مواجهة منتخب إسبانيا، فيما يلتقي منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي.
وتأهلت المنتخبات الأربعة للمربع الذهبي في النسخة الثانية للمسابقة القارية، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالبطولة، التي جرت في الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر الماضيين.
وأسندت اللجنة التنفيذية ليويفا استضافة مباريات الدور قبل النهائي في دوري الأمم إلى إيطاليا، حيث يواجه المنتخب الأزرق ضيفه الإسباني بمدينة ميلانو الإيطالية في السادس من أكتوبر المقبل.
كما يلتقي المنتخب الفرنسي (بطل العالم) مع منتخب بلجيكا بمدينة تورينو الإيطالية في اليوم التالي. وستُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في العاشر من الشهر نفسه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,306
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,369
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة