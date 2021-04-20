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"كورونا" عربيًّا: تونس تسجِّل 2169 إصابة جديدة بالفيروس والجزائر 187

سجّلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و93 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 289230، والوفيات 9918.

وسجّلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 120.092، والوفيات 3165.

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"كورونا" عربيًّا: تونس تسجِّل 2169 إصابة جديدة بالفيروس والجزائر 187
سبق

سجّلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و93 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 289230، والوفيات 9918.

وسجّلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 120.092، والوفيات 3165.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
10:59 PM

"كورونا" عربيًّا: تونس تسجِّل 2169 إصابة جديدة بالفيروس والجزائر 187

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و93 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 289230، والوفيات 9918.

وسجّلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 120.092، والوفيات 3165.

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