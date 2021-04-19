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مصر.. عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة- الإسكندرية

بعد توقفها أمس عقب انقلاب قطار إثر خروجه عن القضبان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، وذلك بعد توقفها أمس، نتيجة انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

‏وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن حركات القطارات عادت في الاتجاهين، بعد تحقيق اشتراطات السلامة والأمان كافة.

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مصر.. عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة- الإسكندرية
سبق

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، وذلك بعد توقفها أمس، نتيجة انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

‏وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن حركات القطارات عادت في الاتجاهين، بعد تحقيق اشتراطات السلامة والأمان كافة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:40 PM

مصر.. عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة- الإسكندرية

بعد توقفها أمس عقب انقلاب قطار إثر خروجه عن القضبان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، وذلك بعد توقفها أمس، نتيجة انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

‏وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن حركات القطارات عادت في الاتجاهين، بعد تحقيق اشتراطات السلامة والأمان كافة.

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