"المالكي" رئيس رقباء بمدينة تدريب الأمن العام بمكة

قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ركن أحمد بن عبدالله الميمان، حسن سليمان المالكي رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار مدير الأمن العام.

وعبّر "المالكي"، عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن تكون عونًا له على طاعة الله ثم المليك والوطن.