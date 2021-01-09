"المالكي" رئيس رقباء بمدينة تدريب الأمن العام بمكة
قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ركن أحمد بن عبدالله الميمان، حسن سليمان المالكي رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار مدير الأمن العام.
وعبّر "المالكي"، عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن تكون عونًا له على طاعة الله ثم المليك والوطن.
"المالكي" رئيس رقباء بمدينة تدريب الأمن العام بمكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-09
قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ركن أحمد بن عبدالله الميمان، حسن سليمان المالكي رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار مدير الأمن العام.
وعبّر "المالكي"، عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن تكون عونًا له على طاعة الله ثم المليك والوطن.
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
07:14 PM
"المالكي" رئيس رقباء بمدينة تدريب الأمن العام بمكة
قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ركن أحمد بن عبدالله الميمان، حسن سليمان المالكي رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار مدير الأمن العام.
وعبّر "المالكي"، عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن تكون عونًا له على طاعة الله ثم المليك والوطن.