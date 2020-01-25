النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. تشييع جثمان والد مدير شرطة أحد المسارحة بمحافظة صامطة

يتقدمهم نائب مدير شرطة منطقة جازان

شيَّعت جموع المصلين أمس الجمعة بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة جنوب منطقة جازان الشيخ محمد جابر علي المهجري المدخلي بعد أن وافته المنية فَجْر الخميس بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وقد نعى ابنه الأكبر مدير شرطة أحد المسارحة، الرائد جابر بن محمد جابر علي المهجري المدخلي، والده في وقت سابق.

وأدى الناس الصلاة على جثمان الشيخ المهجري بمقبرة الركوبة وسط حضور كبير، يتقدمهم نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالمحسن بن محمد المناع، وعدد من الضباط ومشايخ الشمل بالحد الجنوبي والعرائف وأعيان المحافظة.

وسيقام مجلس العزاء بمنزله الواقع غرب مقبرة الركوبة.

وقد أعرب عدد من أعيان المحافظة عن حزنهم لرحيل الشيخ محمد بن جابر بن علي المهجري المدخلي قائلين: لقد فقدنا رجلاً مشهودًا له بالثقافة ورجاحة العقل، وكان من خيرة أعيان المحافظة، ولم يظهر في موقف إلا ويجيد التصرف فيه بالحكمة.

وأضافوا: رحيل الفقيد خسارة للجميع، ولكنه حكمة الله، ومشيئته. سائلين الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته، وأن ينير ويوسع عليه قبره، وأن يتغمده بالرحمة والغفران.

مدير شرطة أحد المسارحة صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور .. تشييع جثمان والد مدير شرطة أحد المسارحة بمحافظة صامطة
سبق

شيَّعت جموع المصلين أمس الجمعة بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة جنوب منطقة جازان الشيخ محمد جابر علي المهجري المدخلي بعد أن وافته المنية فَجْر الخميس بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وقد نعى ابنه الأكبر مدير شرطة أحد المسارحة، الرائد جابر بن محمد جابر علي المهجري المدخلي، والده في وقت سابق.

وأدى الناس الصلاة على جثمان الشيخ المهجري بمقبرة الركوبة وسط حضور كبير، يتقدمهم نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالمحسن بن محمد المناع، وعدد من الضباط ومشايخ الشمل بالحد الجنوبي والعرائف وأعيان المحافظة.

وسيقام مجلس العزاء بمنزله الواقع غرب مقبرة الركوبة.

وقد أعرب عدد من أعيان المحافظة عن حزنهم لرحيل الشيخ محمد بن جابر بن علي المهجري المدخلي قائلين: لقد فقدنا رجلاً مشهودًا له بالثقافة ورجاحة العقل، وكان من خيرة أعيان المحافظة، ولم يظهر في موقف إلا ويجيد التصرف فيه بالحكمة.

وأضافوا: رحيل الفقيد خسارة للجميع، ولكنه حكمة الله، ومشيئته. سائلين الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته، وأن ينير ويوسع عليه قبره، وأن يتغمده بالرحمة والغفران.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
01:14 AM

بالصور .. تشييع جثمان والد مدير شرطة أحد المسارحة بمحافظة صامطة

يتقدمهم نائب مدير شرطة منطقة جازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
740

شيَّعت جموع المصلين أمس الجمعة بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة جنوب منطقة جازان الشيخ محمد جابر علي المهجري المدخلي بعد أن وافته المنية فَجْر الخميس بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وقد نعى ابنه الأكبر مدير شرطة أحد المسارحة، الرائد جابر بن محمد جابر علي المهجري المدخلي، والده في وقت سابق.

وأدى الناس الصلاة على جثمان الشيخ المهجري بمقبرة الركوبة وسط حضور كبير، يتقدمهم نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالمحسن بن محمد المناع، وعدد من الضباط ومشايخ الشمل بالحد الجنوبي والعرائف وأعيان المحافظة.

وسيقام مجلس العزاء بمنزله الواقع غرب مقبرة الركوبة.

وقد أعرب عدد من أعيان المحافظة عن حزنهم لرحيل الشيخ محمد بن جابر بن علي المهجري المدخلي قائلين: لقد فقدنا رجلاً مشهودًا له بالثقافة ورجاحة العقل، وكان من خيرة أعيان المحافظة، ولم يظهر في موقف إلا ويجيد التصرف فيه بالحكمة.

وأضافوا: رحيل الفقيد خسارة للجميع، ولكنه حكمة الله، ومشيئته. سائلين الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته، وأن ينير ويوسع عليه قبره، وأن يتغمده بالرحمة والغفران.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,314
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,163
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,596
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,259

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة