نقل سوق ومصانع.. "أمانة تبوك": "خطر السيول خارج العمران" يخص "البيئة"

"البلدي" يواصل تقديم مقترحات "التجميل والتأهيل والسفتلة" في اجتماعه الـ65

أكدت أمانة منطقة تبوك، أن تنفيذ مشاريع وبرامج درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، أصبح من اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة ويندرج ضمن مسؤولياتها.. جاء أثناء انعقاد الاجتماع الـ65 لمجلس بلدي تبوك صباح أمس بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف.

وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة العرض المقدم من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بخصوص مشاريع الباب الرابع، ثم اطلع المجلس على موضوع ربط حي الريان بحي المصيف، كما ناقش المجلس الدراسة الهيدرولوجية التي أعدتها الأمانة بخصوص قاع شروره، واطلع المجلس على تقرير فني يوضح الحلول الهندسية المقترحة التي خلصت إليها تلك الدراسة.

بعد ذلك، اطلع المجلس على الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس؛ منها: تجميل شوارع مدينة تبوك، وتأهيل وسفلتة شوارع حي الربوة وحي الروضة وطرقات الأحياء الجنوبية، كما درس المجلس تقرير لجنة المشاريع والتنمية بالمجلس البلدي، التي تتكون من الدكتور سعود البلوي رئيسًا، وعضوية كل من: موسى الحربي، ومريزيق العطوي، وسلطان العنزي، وماهر البلوي.. وتضمن التقرير معلومات مفصلة عن مشاريع در أخطار السيول بأمانة منطقة تبوك.

كما اطلع المجلس على تقرير رئيس لجنة الخدمات بالمجلس خالد البلوي، وعضوية الدكتور فهد البلوي، والدكتور ضيف الله العطوي، ولافي البلوي، وعبدالله هتيرس العطوي؛ من خلال اجتماع اللجنة مع مندوبي الأمانة من قسم الزراعة والكهرباء والصيانة.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة نقل سوق الأغنام ومصانع الخرسانة لموقعهم الجديد في منطقة الخدمات الجديدة.