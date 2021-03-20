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يا كريم اكفنا برد الحميم.. "الحصيني": اليوم بدأ "الحميمين" والاحتياط واجب!

قال: أهل الشمالية والوسطى والشرقية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة والاحتفاظ بالمعاطف

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو جنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم السبت هو بداية موسم الحميمين، مبيناً أن عدد أيامه 26 يوماً ونجومه: سعد الأخبية – المقدم ، وفيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء وهو ما يوافق 21 مارس.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "هو من أيام بياع الخبل عباته/ صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تظل 40 مئوية ولكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة بإذن الله - هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية".

وأضاف: "ثاني منازل فصل الربيع ويتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وتكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب التقلبات الجوية وهو بداية موسم المراويح".

وأردف في عدة تغريدات صباح اليوم قائلاً: "أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف ويقول الأولون: يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم ومدام البر (القمح) في البر -الأرض- لا تأمن البرد. وهذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يا كريم اكفنا برد الحميم.. "الحصيني": اليوم بدأ "الحميمين" والاحتياط واجب!
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو جنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم السبت هو بداية موسم الحميمين، مبيناً أن عدد أيامه 26 يوماً ونجومه: سعد الأخبية – المقدم ، وفيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء وهو ما يوافق 21 مارس.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "هو من أيام بياع الخبل عباته/ صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تظل 40 مئوية ولكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة بإذن الله - هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية".

وأضاف: "ثاني منازل فصل الربيع ويتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وتكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب التقلبات الجوية وهو بداية موسم المراويح".

وأردف في عدة تغريدات صباح اليوم قائلاً: "أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف ويقول الأولون: يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم ومدام البر (القمح) في البر -الأرض- لا تأمن البرد. وهذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين".

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
11:06 AM

يا كريم اكفنا برد الحميم.. "الحصيني": اليوم بدأ "الحميمين" والاحتياط واجب!

قال: أهل الشمالية والوسطى والشرقية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة والاحتفاظ بالمعاطف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو جنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم السبت هو بداية موسم الحميمين، مبيناً أن عدد أيامه 26 يوماً ونجومه: سعد الأخبية – المقدم ، وفيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء وهو ما يوافق 21 مارس.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "هو من أيام بياع الخبل عباته/ صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تظل 40 مئوية ولكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة بإذن الله - هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية".

وأضاف: "ثاني منازل فصل الربيع ويتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وتكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب التقلبات الجوية وهو بداية موسم المراويح".

وأردف في عدة تغريدات صباح اليوم قائلاً: "أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف ويقول الأولون: يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم ومدام البر (القمح) في البر -الأرض- لا تأمن البرد. وهذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين".

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