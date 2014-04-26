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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بحر غزة

منعت الصيادين من الدخول بحجج وذرائع واهية

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين.


ونقلت مصادر محلية عن اتحاد لجان الصيادين، بأن سلطات الاحتلال منعت الصيادين من الدخول إلى بحر غزة تحت حجج وذرائع واهية حتى إشعار آخر.


وتقوم بحرية الاحتلال باستهداف الصيادين في بحر قطاع غزة بشكل يومي وتهاجمهم بالرصاص، وبخراطيم المياه، وتقوم باعتقالهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بحر غزة
سبق

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين.


ونقلت مصادر محلية عن اتحاد لجان الصيادين، بأن سلطات الاحتلال منعت الصيادين من الدخول إلى بحر غزة تحت حجج وذرائع واهية حتى إشعار آخر.


وتقوم بحرية الاحتلال باستهداف الصيادين في بحر قطاع غزة بشكل يومي وتهاجمهم بالرصاص، وبخراطيم المياه، وتقوم باعتقالهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:55 AM

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بحر غزة

منعت الصيادين من الدخول بحجج وذرائع واهية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين.


ونقلت مصادر محلية عن اتحاد لجان الصيادين، بأن سلطات الاحتلال منعت الصيادين من الدخول إلى بحر غزة تحت حجج وذرائع واهية حتى إشعار آخر.


وتقوم بحرية الاحتلال باستهداف الصيادين في بحر قطاع غزة بشكل يومي وتهاجمهم بالرصاص، وبخراطيم المياه، وتقوم باعتقالهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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