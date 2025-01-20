اختتام تدريب المفتشين المشاركين بتعداد السعودية 2020 في نجران

استهدف البرنامج رفع مهارة ومعارف العاملين

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء، البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020" في منطقة نجران، بحضور مشرف المنطقة، حسن بن سالم الفيفي.

وجرى خلال البرنامج التدريبي، الذي أقيم على مدى سبعة أيام، رفع مهارة ومعارف العاملين في أنشطة الإشراف والمتابعة "المفتشين"، فيما يتعلق بالمراحل التحضيرية السابقة على عملية العد الفعلي، وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية، وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد.

وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات، والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليًا.

وتعد مرحلة تدريب المشرفين، إحدى أهم المراحل التحضيرية لمشروع تعداد السعودية، حيث سيكون مساء الثلاثاء، 17 مارس 2020م، بداية العد الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني".

وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي، على أساليب مختلفة، لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وفقًا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020"، وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة، للتغير في أسلوب العد بدمج البيانات السجلية مع الأخرى الميدانية.