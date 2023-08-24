بكرسي متحرّك .. تشكيلي سعودي يتجاوز عارضاً صحياً ويشارك في "تجلت"

"نواوي" كان قد نُقل صبيحة اليوم الأول من المبادرة إلى أحد مستشفيات أبها

تجاوز الفنان التشكيلي السعودي عبدالله نواوي؛ العارض الصحي الذي ألمّ به ورفض إلا أن يشارك في مبادرة "تجلت"، التي ينظّمها معهد مسك للفنون، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، بالتزامن مع موسم السودة بمنطقة عسير، ضمن فعاليات السعودية.

وفيما تستمر مبادرة "تجلت" لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 20 فناناً وفنانة تشكيليين، قَدِموا من عددٍ من مناطق المملكة، نُقل نواوي؛ إلى أحد مستشفيات أبها صبيحة افتتاح مبادرة "تجلت" في موسم السودة، وأبى إلا أن يشهد المرسم الفني في الهواء الطلق، ويشارك عبر رسمه لوحة فنية، بعد أن قَدِم على كرسي متحرّك، متجاوزاً كل آلامه التي حلت به.

النواوي؛ أكّد بعد حضوره الموقع، أن المملكة تعيش عصراً ذهبياً في الحالة الثقافية؛ ما دعاه إلى تجاوز محنته الصحية التي ألمّت به، وقال إن الفنانين من فترة طويلة يجدون اهتماماً كبيراً من الدولة، لكن في هذه الأيام بات الاهتمام أكبر، وبدأوا بالإحساس أن لهم أراضي صلبة تُعنى بهم، في السابق الفنان لا يشعر بأيّ تقدير، أما الآن فاختلف الأمر جذرياً".

وعدَّ الدور الذي يقوم به معهد مسك للفنون؛ التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" دوراً رائداً في دعم العجلة الثقافية والفنية في المملكة، مشيراً إلى أن الفنان بات يشعر أن لديه مرجعية تهتم به وبما يقدمه من أعمال فنية ترقى باسم المملكة.

وأثنى على مبادرة "تجلت" التي لقيت نجاحاً منقطع النظير في موسمها الأول الذي شهدته محافظة العُلا؛ أقصى شمال المملكة، والثانية التي شهدتها العوامية؛ شرقي المملكة، مؤكداً أن نجاح الموسم الثالث من مبادرة "تجلت" جاء نظير النجاحات السابقة، بعد أن تلمس الجمهور والمتلقي الاهتمام الحقيقي والصادق من "مسك الخيرية" بالفن والحالة الثقافية السعودية.

وتتمثل مبادرة "تجلت" في منصة تجمع الفنانين مع بعضهم؛ لمناقشة أحوال المشهد الفني ومستجداته، وإنتاج الأعمال الفنية في الوقت ذاته، وإتاحة الفرصة للزوّار لمشاهدة الفنانين وهم يمارسون إبداعاتهم الفنية.

وتشكّل المبادرة التي يقيمها معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، إحدى المبادرات التي يقدمها المعهد، والرامية إلى تطوير وبناء وتشجيع الحالة الثقافية في المملكة، ومنح الطاقات الشبابية فرصة أكبر للتعبير عمّا يخالجهم، لتنمية مواهبهم؛ ما سيرقى بسمعة الفن والحالة الثقافية السعودية.

يُذكر أن معهد مسك للفنون ينظّم مبادرة "تجلت" للمرة الثالثة، حيث تأتي النسخة الثالثة من مبادرة "تجلت" في جبل السودة بعسير عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة بمنطقة عسير والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئة المنطقة، بعد إقامة النسختين الأولى والثانية في محافظة العُلا ضمن فعاليات شتاء طنطورة، ومحافظة العوامية.

وتعد مبادرة "تجلت" ضمن المبادرات التي يقدمها معهد مسك للفنون، سعياً للعمل على تعزيز الهوية الثقافية والفنية السعودية، وإيجاد أجواء تفاعلية بين الفنان التشكيلي والجمهور؛ ما يعد دافعاً مهماً لإيجاد بيئة خصبة للفنون السعودية بأشكالها وتنوعاتها.

كما تشكّل مبادرة "تجلت" إحدى المبادرات التي يقدمها المعهد، والرامية إلى تطوير وبناء وتشجيع الحالة الفنية في المملكة، ومنح الطاقات الشبابية فرصة أكبر للتعبير عمّا يخالجهم لتنمية مواهبهم.