شاهد.. ‏"أبو إبراهيم".. تزوج 12 مرة في حياته واشتهر ببره بوالدته

تميز بإطلالته الدائمة بهيئة الفارس

‏تلخص شخصية "أبو إبراهيم" الذي اشتهر ببره الكبير بوالدته المسنة، وبصداقته المميزة مع أخيه، معاني الكرم وسعة القلوب.

وجاء في تقرير للزميل منصور المزهم بثه عبر برنامج mbc في أسبوع، أن "أبو إبراهيم ذو الشخصية الفكاهية تزوج 12 مرة في حياته، وعرف في قريته الحفير شمال السعودية بإطلالة الفارس والدعوة إلى تعدد الزوجات".

ويقول "أبو إبراهيم" الذي يمتاز بإطلالة الفارس الممسك بلجام فرسه، والمتحصن بسيفه، إن "الرجل المعدد يعيش في سعادة وشباب"، عازياً "مشاكل تعدد الزوجات إلى الرجل المعدد نفسه وليس النساء".

وأشار إلى أنه يبيت بشكل دائم بجوار والدته رغم أنه متزوج من 4 نساء، مضيفاً: "والدتي الأساس، وبعد فقدانها الذاكرة زاد تعلقي وحبي وتمسكي بها، وأنا الآن أعيش بفضل دعوتها بأن يرزقني الله الزواج والأسرة والذرية".

وحول ما يراه مصدراً للسعادة والمتعة في الحياة، قال إنه يتمثل في "الاستمتاع باللحظات والعيش بإمكانيات المكان والزمان".