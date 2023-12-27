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"أبا الخيل": "الحاكمة" حصلت على الأول في الفردي بجدارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أشار إلى أن المهرجان يشهد تطوراً متواصلاً

وثقت اللجنة القانونية بنادي الإبل 28 عقد إيجار، في يوم واحد فقط قبل عرض فرديات المغاتير.

وبينت اللجنة أن ١٩ من العقود سجلت لصالح حمد بن لبدان المري، و9 عقود سجلت لصالح دبوس بن عبدالله الدبوس.

وكانت المنافسة في ألوان المغاتير بمختلف ألوانها وفئاتها شهدت تنافساً ثنائياً بين المري والدبوس بهدف الحصول على أعلى النقاط وخطف الشداد، وتسلمه من يد راعي الحفل الختامي خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

وكانت أبرز صفقات الإيجار قد سجلت بالصياهد وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بمبلغ قياسي وصل إلى ٢٠ مليون ريال لصالح مالك الإبل دبوس بن عبدالله الدبوس لمدة يومين فقط.

من جانبه أوضح مالك الإبل حنس أبا الخيل، الحاصل على المركز الأول بشوط الفردي جل الشعل، أن المهرجان يشهد تطوراً متواصلاً يشعر به كل مشارك وحاضر لمهرجان الصياهد.

وبين "أبا الخيل" أن حصول الحاكمة أمر طبيعي جداً ولا ينافسها أي فردية مشاركة بهذا اللون، مضيفاً: "نهدي جمهورها الكبير هذا الإنجاز الفريد الذي تواصل ست نسخ من المهرجان الحالي بالصياهد ونسخة واحدة من المهرجان بام رقيبة".

وكشف عن عرض قدم له قبل المشاركة للحاكمة للإيجار بمبلغ ٤ ملايين ريال، وتم رفض العرض لتحقيق الطموحات والحفاظ على لقب الفردية الأولى بالعالم.

وكشف "أبا الخيل" عن تجهيز مستمر لضم الأشواط القادمة وخاصة النخبة وبيرق المؤسس الذي يهمنا كثيراً لتحقيق رغبة جمهورنا العريض.

من جهة أخرى اختتمت منافسات فردي المغاتير "دق وجل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الأحد الماضي، بعد استعراض الفرديات أمام لجنة التحكيم النهائية وتتويج الفائزين.

وشهدت الأيام الماضية تنافس 44 مشاركاً من المملكة العربية السعودية والكويت، بـ 161 فردية في ألوان "الوضح والشقح والحمر والشعل والصفر"، كانت منافسات الوضح الأكثر احتداماً، بمشاركة 31 فردية تليها الشقح بتنافس 30، وجاءت الصفر الأقل مشاركة بـ 28، في شوطي الجل والدق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبا الخيل": "الحاكمة" حصلت على الأول في الفردي بجدارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

وثقت اللجنة القانونية بنادي الإبل 28 عقد إيجار، في يوم واحد فقط قبل عرض فرديات المغاتير.

وبينت اللجنة أن ١٩ من العقود سجلت لصالح حمد بن لبدان المري، و9 عقود سجلت لصالح دبوس بن عبدالله الدبوس.

وكانت المنافسة في ألوان المغاتير بمختلف ألوانها وفئاتها شهدت تنافساً ثنائياً بين المري والدبوس بهدف الحصول على أعلى النقاط وخطف الشداد، وتسلمه من يد راعي الحفل الختامي خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

وكانت أبرز صفقات الإيجار قد سجلت بالصياهد وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بمبلغ قياسي وصل إلى ٢٠ مليون ريال لصالح مالك الإبل دبوس بن عبدالله الدبوس لمدة يومين فقط.

من جانبه أوضح مالك الإبل حنس أبا الخيل، الحاصل على المركز الأول بشوط الفردي جل الشعل، أن المهرجان يشهد تطوراً متواصلاً يشعر به كل مشارك وحاضر لمهرجان الصياهد.

وبين "أبا الخيل" أن حصول الحاكمة أمر طبيعي جداً ولا ينافسها أي فردية مشاركة بهذا اللون، مضيفاً: "نهدي جمهورها الكبير هذا الإنجاز الفريد الذي تواصل ست نسخ من المهرجان الحالي بالصياهد ونسخة واحدة من المهرجان بام رقيبة".

وكشف عن عرض قدم له قبل المشاركة للحاكمة للإيجار بمبلغ ٤ ملايين ريال، وتم رفض العرض لتحقيق الطموحات والحفاظ على لقب الفردية الأولى بالعالم.

وكشف "أبا الخيل" عن تجهيز مستمر لضم الأشواط القادمة وخاصة النخبة وبيرق المؤسس الذي يهمنا كثيراً لتحقيق رغبة جمهورنا العريض.

من جهة أخرى اختتمت منافسات فردي المغاتير "دق وجل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الأحد الماضي، بعد استعراض الفرديات أمام لجنة التحكيم النهائية وتتويج الفائزين.

وشهدت الأيام الماضية تنافس 44 مشاركاً من المملكة العربية السعودية والكويت، بـ 161 فردية في ألوان "الوضح والشقح والحمر والشعل والصفر"، كانت منافسات الوضح الأكثر احتداماً، بمشاركة 31 فردية تليها الشقح بتنافس 30، وجاءت الصفر الأقل مشاركة بـ 28، في شوطي الجل والدق.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:40 PM

"أبا الخيل": "الحاكمة" حصلت على الأول في الفردي بجدارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أشار إلى أن المهرجان يشهد تطوراً متواصلاً

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حمد الفراج - الرياض
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وثقت اللجنة القانونية بنادي الإبل 28 عقد إيجار، في يوم واحد فقط قبل عرض فرديات المغاتير.

وبينت اللجنة أن ١٩ من العقود سجلت لصالح حمد بن لبدان المري، و9 عقود سجلت لصالح دبوس بن عبدالله الدبوس.

وكانت المنافسة في ألوان المغاتير بمختلف ألوانها وفئاتها شهدت تنافساً ثنائياً بين المري والدبوس بهدف الحصول على أعلى النقاط وخطف الشداد، وتسلمه من يد راعي الحفل الختامي خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

وكانت أبرز صفقات الإيجار قد سجلت بالصياهد وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بمبلغ قياسي وصل إلى ٢٠ مليون ريال لصالح مالك الإبل دبوس بن عبدالله الدبوس لمدة يومين فقط.

من جانبه أوضح مالك الإبل حنس أبا الخيل، الحاصل على المركز الأول بشوط الفردي جل الشعل، أن المهرجان يشهد تطوراً متواصلاً يشعر به كل مشارك وحاضر لمهرجان الصياهد.

وبين "أبا الخيل" أن حصول الحاكمة أمر طبيعي جداً ولا ينافسها أي فردية مشاركة بهذا اللون، مضيفاً: "نهدي جمهورها الكبير هذا الإنجاز الفريد الذي تواصل ست نسخ من المهرجان الحالي بالصياهد ونسخة واحدة من المهرجان بام رقيبة".

وكشف عن عرض قدم له قبل المشاركة للحاكمة للإيجار بمبلغ ٤ ملايين ريال، وتم رفض العرض لتحقيق الطموحات والحفاظ على لقب الفردية الأولى بالعالم.

وكشف "أبا الخيل" عن تجهيز مستمر لضم الأشواط القادمة وخاصة النخبة وبيرق المؤسس الذي يهمنا كثيراً لتحقيق رغبة جمهورنا العريض.

من جهة أخرى اختتمت منافسات فردي المغاتير "دق وجل" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الأحد الماضي، بعد استعراض الفرديات أمام لجنة التحكيم النهائية وتتويج الفائزين.

وشهدت الأيام الماضية تنافس 44 مشاركاً من المملكة العربية السعودية والكويت، بـ 161 فردية في ألوان "الوضح والشقح والحمر والشعل والصفر"، كانت منافسات الوضح الأكثر احتداماً، بمشاركة 31 فردية تليها الشقح بتنافس 30، وجاءت الصفر الأقل مشاركة بـ 28، في شوطي الجل والدق.

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