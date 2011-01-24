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سعد ربيق الحربي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس السبت الشيخ "عبدالمحسن سعد ربيق الحربي" والد الدكتور عبدالله الحربي، وأُدِّيَت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الفجر اليوم الأحد بالمسجد النبوي، وَوُوْرِيَ جثمانُه الثرى في مقبرة البقيع.

ويُتَقَبَّلُ العزاء في منزل الفقيد من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء, وعلى الرقم ٠٥٠٥٣١٦٤٧١ .

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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سعد ربيق الحربي في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس السبت الشيخ "عبدالمحسن سعد ربيق الحربي" والد الدكتور عبدالله الحربي، وأُدِّيَت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الفجر اليوم الأحد بالمسجد النبوي، وَوُوْرِيَ جثمانُه الثرى في مقبرة البقيع.

ويُتَقَبَّلُ العزاء في منزل الفقيد من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء, وعلى الرقم ٠٥٠٥٣١٦٤٧١ .

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:05 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
07:39 PM

سعد ربيق الحربي في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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429

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس السبت الشيخ "عبدالمحسن سعد ربيق الحربي" والد الدكتور عبدالله الحربي، وأُدِّيَت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الفجر اليوم الأحد بالمسجد النبوي، وَوُوْرِيَ جثمانُه الثرى في مقبرة البقيع.

ويُتَقَبَّلُ العزاء في منزل الفقيد من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء, وعلى الرقم ٠٥٠٥٣١٦٤٧١ .

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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