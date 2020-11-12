"الجبير" يلتقي وزير الدولة في الخارجية الألمانية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، وزير الدولة في الخارجية الألمانية ميغيل بيرجر، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.



‏‎وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية.