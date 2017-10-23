النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا.. اعتقال عناصر من "داعش" بينهم قياديان

العملية الأمنية جرت بالتنسيق مع النائب العام

قبضت قوات مكافحة الإرهاب في ليبيا اليوم السبت على عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قياديان في مدينة مسلاتة شمال غربي ليبيا.

وأوضحت القوات أن العملية الأمنية للقبض على "الدواعش" جرت بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وفقًا لموقع "عين ليبيا".

من ناحيته، أكد ضابط في قوات مكافحة الإرهاب أن من بين المعتقلين قياديَّيْن اثنين من قيادات التنظيم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليبيا.. اعتقال عناصر من "داعش" بينهم قياديان
سبق

قبضت قوات مكافحة الإرهاب في ليبيا اليوم السبت على عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قياديان في مدينة مسلاتة شمال غربي ليبيا.

وأوضحت القوات أن العملية الأمنية للقبض على "الدواعش" جرت بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وفقًا لموقع "عين ليبيا".

من ناحيته، أكد ضابط في قوات مكافحة الإرهاب أن من بين المعتقلين قياديَّيْن اثنين من قيادات التنظيم.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
08:41 PM

ليبيا.. اعتقال عناصر من "داعش" بينهم قياديان

العملية الأمنية جرت بالتنسيق مع النائب العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
846

قبضت قوات مكافحة الإرهاب في ليبيا اليوم السبت على عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قياديان في مدينة مسلاتة شمال غربي ليبيا.

وأوضحت القوات أن العملية الأمنية للقبض على "الدواعش" جرت بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وفقًا لموقع "عين ليبيا".

من ناحيته، أكد ضابط في قوات مكافحة الإرهاب أن من بين المعتقلين قياديَّيْن اثنين من قيادات التنظيم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة