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بينها وزارة الدفاع.. تعرض مؤسسات أوكرانية حيوية لهجمات إلكترونية

استهدفت أحد البنوك

أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، عن تعرض عددٍ من المواقع الإلكترونية لهجمات إلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع.

وذكر المركز أن الهجمات استهدفت مواقع وزارة الدفاع، والقوات المسلحة، وبريفت بنك، والعديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أنه لا توجد تهديدات لأموال المودعين في بريفت بنك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينها وزارة الدفاع.. تعرض مؤسسات أوكرانية حيوية لهجمات إلكترونية
سبق

أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، عن تعرض عددٍ من المواقع الإلكترونية لهجمات إلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع.

وذكر المركز أن الهجمات استهدفت مواقع وزارة الدفاع، والقوات المسلحة، وبريفت بنك، والعديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أنه لا توجد تهديدات لأموال المودعين في بريفت بنك.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:00 PM

بينها وزارة الدفاع.. تعرض مؤسسات أوكرانية حيوية لهجمات إلكترونية

استهدفت أحد البنوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، عن تعرض عددٍ من المواقع الإلكترونية لهجمات إلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع.

وذكر المركز أن الهجمات استهدفت مواقع وزارة الدفاع، والقوات المسلحة، وبريفت بنك، والعديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أنه لا توجد تهديدات لأموال المودعين في بريفت بنك.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

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