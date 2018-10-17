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جدة تشهد تنفيذ ثاني حكم بالقتل خلال ساعات

الجاني الأول كان يمنيًّا والثاني نيجيري الجنسية

شهدت محافظة جدة، صباح اليوم، تنفيذ ثاني حكم من نوعه بالقتل تعزيرًا بحق مهرّب مخدرات نيجيري الجنسية؛ وذلك بعد ساعات من تنفيذ حُكم آخر بحق مهرب مخدرات يمني الجنسية، ونشرت عنه "سبق" في حينه.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الكوكايين المخدر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على/ عيسى محمد -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريبه كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عيسى محمد، اليوم الخميس الموافق 18/ 2/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تشهد تنفيذ ثاني حكم بالقتل خلال ساعات
سبق

شهدت محافظة جدة، صباح اليوم، تنفيذ ثاني حكم من نوعه بالقتل تعزيرًا بحق مهرّب مخدرات نيجيري الجنسية؛ وذلك بعد ساعات من تنفيذ حُكم آخر بحق مهرب مخدرات يمني الجنسية، ونشرت عنه "سبق" في حينه.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الكوكايين المخدر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على/ عيسى محمد -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريبه كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عيسى محمد، اليوم الخميس الموافق 18/ 2/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:55 AM

جدة تشهد تنفيذ ثاني حكم بالقتل خلال ساعات

الجاني الأول كان يمنيًّا والثاني نيجيري الجنسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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شهدت محافظة جدة، صباح اليوم، تنفيذ ثاني حكم من نوعه بالقتل تعزيرًا بحق مهرّب مخدرات نيجيري الجنسية؛ وذلك بعد ساعات من تنفيذ حُكم آخر بحق مهرب مخدرات يمني الجنسية، ونشرت عنه "سبق" في حينه.

تفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الكوكايين المخدر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على/ عيسى محمد -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريبه كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عيسى محمد، اليوم الخميس الموافق 18/ 2/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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