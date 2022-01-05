"بلدية محايل" تباشر إجراءات منع تقديم المعسل والشيشة بالأماكن المغلقة

"حافظ": تم ضبط أصحاب المقاهي بمحاضر لتنفيذ القرار.. وتوعُّد المخالفين

باشرت بلدية محايل عسير اليوم الأربعاء إجراءات الإغلاق الفعلي لمقاهي الشيشة في الأماكن المغلقة.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ إن الإجراء يأتي تماشيًا مع البروتوكولات الوقائية التي تمنع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط لمنع انتشار فيروس كورونا. وأبان أنه تم ضبط جميع أصحاب المقاهي بمحاضر لتنفيذ القرار، مع توعُّد المخالفين بتطبيق النظام بحقهم.