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رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

‫أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.

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رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال
سبق

‫أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
05:05 PM
اخر تعديل
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:28 PM

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
32,321

‫أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.

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