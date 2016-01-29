أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال
أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.
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رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوالعبدالله البرقاوي سبق 2021-01-29
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
05:05 PM
اخر تعديل
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:28 PM
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال
أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م.
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