بمتابعة من المحافظ .. جهات حكومية تباشر مخالفات سوق المواشي بالدرب

بينها انتشار العمالة المخالفة وعكس السير والبيع خارج المواقع المحددة

باشرت، عصر اليوم الاثنين، عدد من الجهات الحكومية بينها المحافظة والشرطة والمرور والبلدية سوق الدرب للمواشي للحد من المخالفات التي يشهدها السوق منها انتشار العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل وتلقي الركبان وإغلاق مسارات الطريق المؤدي للسوق وعكس السير والبيع والشراء خارج المواقع المحددة لذلك فضلاً عن غياب التقيد بالاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً، يأتي هذا التحرك بمتابعة مباشرة من محافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني الذي توعد بالقضاء على تلك الظواهر السلبية التي دفعت بمواطنين إلى الخروج من السوق في ظل سيطرة الوافدين.

وثمن عددٌ من المواطنين الإجراء الذي يهدف إلى تمكين السعوديين من البيع والشراء وعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

وكان محافظ الدرب عبدالرحمن الهزاني قد أكد في وقت سابق، لـ"سبق" تشكيل لجنة دائمة مختصّة بهدف القضاء على هذه الظاهرة، إذ لابد أن تأخذ السعودة مسارها الصحيح، لافتًا إلى أن تلقي الركبان وطريقة عمل هؤلاء المخالفين وإغلاق الطريق وغياب الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا أمور غير مقبولة.

وأشار في حينها رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور إلى أن البلدية تعمل جاهدة لتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار كورونا في كل المنشآت، وبينها سوق المواشي، بالتعاون مع الجهات المختصة، فضلاً عن تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالسوق.

وأكد أنه سيتم تعيين شيخ لطائفة الدلالين للسوق سيتولى تنظيم ورصد المخالفات والشكاوى ومحاولة حلها بالتعاون مع البلدية والجهات الأمنية، بما يضمن سير العمل على أكمل وجه.

وقال "مذكور" إن مراقبي البلدية يوجدون بصفة مستمرة ويقومون بأداء مهامهم وفق اختصاصهم.

وكانت "سبق"، قد رصدت في أوقات سابقة، تلك المخالفات ونشرت عدة تقارير عن الوضع القائم.