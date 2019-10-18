"المدني" يسيطر على حريق نشب في بركسات بطريق "ينبع- جدة"

الجهات المختصة تواصل التحقيق.. والحادث لم يخلّف إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني وفرقة إطفاء من الهيئة الملكية، على حريق نشب في مجموعة من البركسات تقدر بـ ٧٥ بركس داخل أحد المشاريع تحت الإنشاء بطريق "ينبع– جدة" السريع، عند الكيلو ٤٥ بمحافظة ينبع، واقتصر الحريق على أربعة بركسات منها على مساحة تقدر بحوالي ٥٦ م٢.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: بعدما ورد بلاغ في الساعة ٠٦:٤٦ صباح اليوم، انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء الهيئة الملكية إلى الموقع.

وأضاف: تم إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل وصول الدعم من فرق إطفاء الشركات الصناعية والحادث بدون إصابات.

وأردف: التحقيق مستمر بمعرفة الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.