"الأمانة" توضح ملابسات "رياضية" بسطة الرياض

قالت إن الفقرة اجتهادية ولم تكن مدرجة ضمن الفعاليات

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن الفقرة المتداولة عبر مقطع فيديو ضمن فعاليات "بسطة الرياض" لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة.

وأكدت "الأمانة" أن ما جرى يعد اجتهادًا فرديًّا من أحد المشاركين، مشيرة إلى أنه تم إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة.

وكان مقطع فيديو متداول لسيدة تؤدي تمارين بملابس رياضية في ممر الفعاليات وسط حضور مختلط وتصوير، وهي التي أثارت استنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.