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اعتماد مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان

برئاسة أمير المنطقة.. ويهدف لتعزيز استدامة العطاء الموجه لهذه الفئة

وافق أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على تأسيس واعتماد تشكيل مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لمساندة خدمات وبرامج المركز والخدمات المقدمة للأطفال في المملكة بشكل عام.

ويعتبر المجلس الذي يترأسه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وينيبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أول مجلس من نوعه على مستوى مراكز الجمعية في مناطق المملكة المختلفة البالغ عددها 11 مركزًا، ويضم في عضويته نخبة متميزة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأهالي.

ويهدف المجلس إلى دعم أعمال وخدمات المركز بما يحقق خدمة متميزة بأعلى مستوى من الجودة لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة، كما سيُسهم في تجويد أعماله من خلال الاطلاع المرحلي لسير أعمال المركز وخدماته.

ويهدف كذلك إلى تعزيز استدامة العطاء المتخصص والموجه لهذه الفئة الغالية من الأبناء؛ وذلك من خلال دعم نشاطات وفعاليات وبرامج المركز، والسعي لدعم صندوق المركز من قِبَل شرائح متعددة.

ويضم المجلس 20 عضوًا في دورته الأولى، وتستمر لمدة أربع سنوات بحسب اللائحة المنظمة لأعماله، والتي اعتُمدت من قِبَل رئيس المجلس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان
سبق

وافق أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على تأسيس واعتماد تشكيل مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لمساندة خدمات وبرامج المركز والخدمات المقدمة للأطفال في المملكة بشكل عام.

ويعتبر المجلس الذي يترأسه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وينيبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أول مجلس من نوعه على مستوى مراكز الجمعية في مناطق المملكة المختلفة البالغ عددها 11 مركزًا، ويضم في عضويته نخبة متميزة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأهالي.

ويهدف المجلس إلى دعم أعمال وخدمات المركز بما يحقق خدمة متميزة بأعلى مستوى من الجودة لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة، كما سيُسهم في تجويد أعماله من خلال الاطلاع المرحلي لسير أعمال المركز وخدماته.

ويهدف كذلك إلى تعزيز استدامة العطاء المتخصص والموجه لهذه الفئة الغالية من الأبناء؛ وذلك من خلال دعم نشاطات وفعاليات وبرامج المركز، والسعي لدعم صندوق المركز من قِبَل شرائح متعددة.

ويضم المجلس 20 عضوًا في دورته الأولى، وتستمر لمدة أربع سنوات بحسب اللائحة المنظمة لأعماله، والتي اعتُمدت من قِبَل رئيس المجلس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:08 PM

اعتماد مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان

برئاسة أمير المنطقة.. ويهدف لتعزيز استدامة العطاء الموجه لهذه الفئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وافق أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على تأسيس واعتماد تشكيل مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لمساندة خدمات وبرامج المركز والخدمات المقدمة للأطفال في المملكة بشكل عام.

ويعتبر المجلس الذي يترأسه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وينيبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أول مجلس من نوعه على مستوى مراكز الجمعية في مناطق المملكة المختلفة البالغ عددها 11 مركزًا، ويضم في عضويته نخبة متميزة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأهالي.

ويهدف المجلس إلى دعم أعمال وخدمات المركز بما يحقق خدمة متميزة بأعلى مستوى من الجودة لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة، كما سيُسهم في تجويد أعماله من خلال الاطلاع المرحلي لسير أعمال المركز وخدماته.

ويهدف كذلك إلى تعزيز استدامة العطاء المتخصص والموجه لهذه الفئة الغالية من الأبناء؛ وذلك من خلال دعم نشاطات وفعاليات وبرامج المركز، والسعي لدعم صندوق المركز من قِبَل شرائح متعددة.

ويضم المجلس 20 عضوًا في دورته الأولى، وتستمر لمدة أربع سنوات بحسب اللائحة المنظمة لأعماله، والتي اعتُمدت من قِبَل رئيس المجلس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

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