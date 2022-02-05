أكد مدرب الهلال البرتغالي "جارديم"، أن فريقه الأفضل في قارة آسيا؛ مشيرًا إلى أن هدفهم تجاوز عقبة الجزيرة الإماراتي غدًا والوصول إلى أدوار متقدمة في مونديال الأندية. جاء حديث "جارديم"في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. وقال جارديم: "نخوض غدًا مباراة هامة ونواجه منافسًا قدّم أداء جيدًا، وهدفنا تجاوز هذه المباراة والوصول إلى أدوار متقدمة. وتابع: نحن الفريق الأفضل في قارة آسيا، وسنظهر في هذه البطولة لماذا كنا أبطال القارة، لقد شاهدنا الجزيرة في أولى مبارياته وهو فريق يملك إمكانات فنية جيدة، ونسعى إلى كسب المباراة. وأضاف: تعمل إدارة النادي دائمًا بشكل متميز لجلب اللاعبين، وهذا ما جعل الهلال متزعمًا للقارة، حيث نفخر بأننا نملك حارسين يعدان الأفضل في المملكة، وهذا ما يعطينا الأفضلية في الحفاظ على شباكنا. من جانبه قال نجم الفريق سالم الدوسري: هدفنا الوصول إلى مراحل متقدمة؛ لا سيما وأنها ليست المشاركة الأولى لنا في هذه البطولة، نحن متفائلون، وبتوجيهات المدرب وتركيزنا داخل المستطيل الأخضر، سنحقق مركزا أفضل من السابق.

"جارديم": نحن الفريق الأفضل في آسيا.. و"الدوسري": هدفنا الوصول إلى مراحل متقدمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-05 أكد مدرب الهلال البرتغالي "جارديم"، أن فريقه الأفضل في قارة آسيا؛ مشيرًا إلى أن هدفهم تجاوز عقبة الجزيرة الإماراتي غدًا والوصول إلى أدوار متقدمة في مونديال الأندية.



جاء حديث "جارديم"في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



وقال جارديم: "نخوض غدًا مباراة هامة ونواجه منافسًا قدّم أداء جيدًا، وهدفنا تجاوز هذه المباراة والوصول إلى أدوار متقدمة.



وتابع: نحن الفريق الأفضل في قارة آسيا، وسنظهر في هذه البطولة لماذا كنا أبطال القارة، لقد شاهدنا الجزيرة في أولى مبارياته وهو فريق يملك إمكانات فنية جيدة، ونسعى إلى كسب المباراة.



وأضاف: تعمل إدارة النادي دائمًا بشكل متميز لجلب اللاعبين، وهذا ما جعل الهلال متزعمًا للقارة، حيث نفخر بأننا نملك حارسين يعدان الأفضل في المملكة، وهذا ما يعطينا الأفضلية في الحفاظ على شباكنا.



من جانبه قال نجم الفريق سالم الدوسري: هدفنا الوصول إلى مراحل متقدمة؛ لا سيما وأنها ليست المشاركة الأولى لنا في هذه البطولة، نحن متفائلون، وبتوجيهات المدرب وتركيزنا داخل المستطيل الأخضر، سنحقق مركزا أفضل من السابق.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 08:04 PM

اخر تعديل 05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 09:02 PM

"جارديم": نحن الفريق الأفضل في آسيا.. و"الدوسري": هدفنا الوصول إلى مراحل متقدمة قبل مواجهة الهلال نظيره الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية





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أكد مدرب الهلال البرتغالي "جارديم"، أن فريقه الأفضل في قارة آسيا؛ مشيرًا إلى أن هدفهم تجاوز عقبة الجزيرة الإماراتي غدًا والوصول إلى أدوار متقدمة في مونديال الأندية.



جاء حديث "جارديم"في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



وقال جارديم: "نخوض غدًا مباراة هامة ونواجه منافسًا قدّم أداء جيدًا، وهدفنا تجاوز هذه المباراة والوصول إلى أدوار متقدمة.



وتابع: نحن الفريق الأفضل في قارة آسيا، وسنظهر في هذه البطولة لماذا كنا أبطال القارة، لقد شاهدنا الجزيرة في أولى مبارياته وهو فريق يملك إمكانات فنية جيدة، ونسعى إلى كسب المباراة.



وأضاف: تعمل إدارة النادي دائمًا بشكل متميز لجلب اللاعبين، وهذا ما جعل الهلال متزعمًا للقارة، حيث نفخر بأننا نملك حارسين يعدان الأفضل في المملكة، وهذا ما يعطينا الأفضلية في الحفاظ على شباكنا.



من جانبه قال نجم الفريق سالم الدوسري: هدفنا الوصول إلى مراحل متقدمة؛ لا سيما وأنها ليست المشاركة الأولى لنا في هذه البطولة، نحن متفائلون، وبتوجيهات المدرب وتركيزنا داخل المستطيل الأخضر، سنحقق مركزا أفضل من السابق.