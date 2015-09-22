النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الموت يُغيِّب "محمد الفلبيني" بعد مسيرة دعوية لأكثر من 30 عامًا ببطحاء الرياض

ساهم في إسلام أكثر من 30 ألفًا وكان ذا همَّة عالية

نعت جمعية الدعوة والإرشاد بحي البطحاء بالرياض الداعية الفلبيني الشيخ محمد ديلابينيا، الذي وافته المنية اليوم بالرياض بعد معاناته مع مرض السرطان الذي أصابه بالكبد، وتسبَّب بوفاته، بعد مسيرة دامت لأكثر من 30 عامًا في الدعوة إلى الله -عز وجل- ببطحاء الرياض، تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته.

وتم نشر نبأ الوفاة عبر حساب الجمعية بمنصة "تويتر"؛ لتنهال الدعوات من رواد التواصل الاجتماعي للداعية الفلبيني بالرحمة والمغفرة، وسط إشادات واسعة بمسيرته الدعوية المتوَّجه بالعطاء الذي سيخلده التاريخ بمداد من ذهب.

وذكرت جمعية الدعوة والإرشاد بحي البطحاء بمدينة الرياض لـ"سبق" أن الداعية الفلبيني ممن أسلم في مكتب البطحاء قبل 30 سنة، وعمل داعية رسميًّا في المكتب، وساهم -بعد توفيق الله- في إسلام أكثر من 30 ألف مسلم ومسلمة في المكتب.

وأضاف: "كان مثالاً للتفاني في خدمة الدعوة إلى الله بأسلوب مميز، وأخلاق عالية".. مشيرًا إلى أنه على الرغم من المرض الذي أثقل كاهله لم يدع الدعوة؛ فساهم قبل وفاته بيومين في إسلام شخص، لقَّنه الشهادة عبر السوشال ميديا، وتم تداول المقطع على نطاق واسع؛ فجزاه الله خيرًا.

كما ذكر مكتب الدعوة بالبطحاء أن الداعية الفلبيني أسلم على يديه شهريًّا ما بين 50 و70 شخصًا، وكان يقوم بمتابعتهم وتعليمهم أمور دينهم ضمن أعمال وبرامج المكتب.

يُشار إلى أنه -بمشيئة الله تعالى- ستُقام صلاة الجنازة على الداعية الفلبيني "محمد" بعد صلاة العصر يوم غد الأربعاء في جامع عتيقة بمدينة الرياض، ويوارَى جثمانه في مقبرة المنصورية.

إدارة صحيفة "سبق" تتقدَّم بأحر وأصدق التعازي في الفقيد الشيخ محمد، كما تسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم محبيه وذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الموت يُغيِّب "محمد الفلبيني" بعد مسيرة دعوية لأكثر من 30 عامًا ببطحاء الرياض
سبق

نعت جمعية الدعوة والإرشاد بحي البطحاء بالرياض الداعية الفلبيني الشيخ محمد ديلابينيا، الذي وافته المنية اليوم بالرياض بعد معاناته مع مرض السرطان الذي أصابه بالكبد، وتسبَّب بوفاته، بعد مسيرة دامت لأكثر من 30 عامًا في الدعوة إلى الله -عز وجل- ببطحاء الرياض، تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته.

وتم نشر نبأ الوفاة عبر حساب الجمعية بمنصة "تويتر"؛ لتنهال الدعوات من رواد التواصل الاجتماعي للداعية الفلبيني بالرحمة والمغفرة، وسط إشادات واسعة بمسيرته الدعوية المتوَّجه بالعطاء الذي سيخلده التاريخ بمداد من ذهب.

وذكرت جمعية الدعوة والإرشاد بحي البطحاء بمدينة الرياض لـ"سبق" أن الداعية الفلبيني ممن أسلم في مكتب البطحاء قبل 30 سنة، وعمل داعية رسميًّا في المكتب، وساهم -بعد توفيق الله- في إسلام أكثر من 30 ألف مسلم ومسلمة في المكتب.

وأضاف: "كان مثالاً للتفاني في خدمة الدعوة إلى الله بأسلوب مميز، وأخلاق عالية".. مشيرًا إلى أنه على الرغم من المرض الذي أثقل كاهله لم يدع الدعوة؛ فساهم قبل وفاته بيومين في إسلام شخص، لقَّنه الشهادة عبر السوشال ميديا، وتم تداول المقطع على نطاق واسع؛ فجزاه الله خيرًا.

كما ذكر مكتب الدعوة بالبطحاء أن الداعية الفلبيني أسلم على يديه شهريًّا ما بين 50 و70 شخصًا، وكان يقوم بمتابعتهم وتعليمهم أمور دينهم ضمن أعمال وبرامج المكتب.

يُشار إلى أنه -بمشيئة الله تعالى- ستُقام صلاة الجنازة على الداعية الفلبيني "محمد" بعد صلاة العصر يوم غد الأربعاء في جامع عتيقة بمدينة الرياض، ويوارَى جثمانه في مقبرة المنصورية.

إدارة صحيفة "سبق" تتقدَّم بأحر وأصدق التعازي في الفقيد الشيخ محمد، كما تسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم محبيه وذويه الصبر والسلوان.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
11:50 PM

الموت يُغيِّب "محمد الفلبيني" بعد مسيرة دعوية لأكثر من 30 عامًا ببطحاء الرياض

ساهم في إسلام أكثر من 30 ألفًا وكان ذا همَّة عالية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
8
6,197

نعت جمعية الدعوة والإرشاد بحي البطحاء بالرياض الداعية الفلبيني الشيخ محمد ديلابينيا، الذي وافته المنية اليوم بالرياض بعد معاناته مع مرض السرطان الذي أصابه بالكبد، وتسبَّب بوفاته، بعد مسيرة دامت لأكثر من 30 عامًا في الدعوة إلى الله -عز وجل- ببطحاء الرياض، تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته.

وتم نشر نبأ الوفاة عبر حساب الجمعية بمنصة "تويتر"؛ لتنهال الدعوات من رواد التواصل الاجتماعي للداعية الفلبيني بالرحمة والمغفرة، وسط إشادات واسعة بمسيرته الدعوية المتوَّجه بالعطاء الذي سيخلده التاريخ بمداد من ذهب.

وذكرت جمعية الدعوة والإرشاد بحي البطحاء بمدينة الرياض لـ"سبق" أن الداعية الفلبيني ممن أسلم في مكتب البطحاء قبل 30 سنة، وعمل داعية رسميًّا في المكتب، وساهم -بعد توفيق الله- في إسلام أكثر من 30 ألف مسلم ومسلمة في المكتب.

وأضاف: "كان مثالاً للتفاني في خدمة الدعوة إلى الله بأسلوب مميز، وأخلاق عالية".. مشيرًا إلى أنه على الرغم من المرض الذي أثقل كاهله لم يدع الدعوة؛ فساهم قبل وفاته بيومين في إسلام شخص، لقَّنه الشهادة عبر السوشال ميديا، وتم تداول المقطع على نطاق واسع؛ فجزاه الله خيرًا.

كما ذكر مكتب الدعوة بالبطحاء أن الداعية الفلبيني أسلم على يديه شهريًّا ما بين 50 و70 شخصًا، وكان يقوم بمتابعتهم وتعليمهم أمور دينهم ضمن أعمال وبرامج المكتب.

يُشار إلى أنه -بمشيئة الله تعالى- ستُقام صلاة الجنازة على الداعية الفلبيني "محمد" بعد صلاة العصر يوم غد الأربعاء في جامع عتيقة بمدينة الرياض، ويوارَى جثمانه في مقبرة المنصورية.

إدارة صحيفة "سبق" تتقدَّم بأحر وأصدق التعازي في الفقيد الشيخ محمد، كما تسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم محبيه وذويه الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة