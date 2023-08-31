النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتبه لها.. تقرير: 9 أعراض لنقص "أوميجا 3" في جسمك

عليك بالتعويض بهذه الأطعمة

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن الاستدلال على نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم من خلال ملاحظة تسعة أعراض صحية واضحة.

وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، فإن أعراض نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم، هي:

*التعب.

*ضعف التركيز.

*النسيان.

*جفاف الجلد.

*جفاف العين.

*آلام العضلات والمفاصل.

*ارتفاع ضغط الدم.

*اضطرابات النوم.

*ضعف التئام الجروح.

تناول هذه الأغذية

وأوضحت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا النقص من خلال تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل الأفوكادو والمكسرات مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت بذور الكتان وزيت السلجم، مع مراعاة تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والرنجة بمعدل مرتين أسبوعياً.

أهمية "أوميجا 3"

يُشار إلى أن الأحماض الدهنية (أوميجا 3) تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، وتتمتع بأهمية كبيرة لصحة المخ والقلب والعين.

ويراعى أيضاً الإقلال من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية (أوميجا 6) مثل لحم البقر، وعديد من أصناف الجبن وبعض الزيوت النباتية، مثل زيت دوار الشمس وزيت الصويا وزيت القرطم (العُصفر).

الرئيسية/ محطات

اعلان
انتبه لها.. تقرير: 9 أعراض لنقص "أوميجا 3" في جسمك
سبق

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن الاستدلال على نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم من خلال ملاحظة تسعة أعراض صحية واضحة.

وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، فإن أعراض نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم، هي:

*التعب.

*ضعف التركيز.

*النسيان.

*جفاف الجلد.

*جفاف العين.

*آلام العضلات والمفاصل.

*ارتفاع ضغط الدم.

*اضطرابات النوم.

*ضعف التئام الجروح.

تناول هذه الأغذية

وأوضحت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا النقص من خلال تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل الأفوكادو والمكسرات مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت بذور الكتان وزيت السلجم، مع مراعاة تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والرنجة بمعدل مرتين أسبوعياً.

أهمية "أوميجا 3"

يُشار إلى أن الأحماض الدهنية (أوميجا 3) تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، وتتمتع بأهمية كبيرة لصحة المخ والقلب والعين.

ويراعى أيضاً الإقلال من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية (أوميجا 6) مثل لحم البقر، وعديد من أصناف الجبن وبعض الزيوت النباتية، مثل زيت دوار الشمس وزيت الصويا وزيت القرطم (العُصفر).

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:24 PM

انتبه لها.. تقرير: 9 أعراض لنقص "أوميجا 3" في جسمك

عليك بالتعويض بهذه الأطعمة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
12,984

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن الاستدلال على نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم من خلال ملاحظة تسعة أعراض صحية واضحة.

وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، فإن أعراض نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم، هي:

*التعب.

*ضعف التركيز.

*النسيان.

*جفاف الجلد.

*جفاف العين.

*آلام العضلات والمفاصل.

*ارتفاع ضغط الدم.

*اضطرابات النوم.

*ضعف التئام الجروح.

تناول هذه الأغذية

وأوضحت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا النقص من خلال تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل الأفوكادو والمكسرات مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت بذور الكتان وزيت السلجم، مع مراعاة تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والرنجة بمعدل مرتين أسبوعياً.

أهمية "أوميجا 3"

يُشار إلى أن الأحماض الدهنية (أوميجا 3) تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، وتتمتع بأهمية كبيرة لصحة المخ والقلب والعين.

ويراعى أيضاً الإقلال من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية (أوميجا 6) مثل لحم البقر، وعديد من أصناف الجبن وبعض الزيوت النباتية، مثل زيت دوار الشمس وزيت الصويا وزيت القرطم (العُصفر).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة