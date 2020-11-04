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قد تكون مضللة.. تويتر تضع تحذيرًا على تغريدة لترامب حول الديمقراطيين

زعم فيها محاولة "سرقة الانتخابات".. وقال: لن ندعهم يفعلون ذلك أبدًا

وضعت شركة تويتر، الأربعاء، علامة تحذير على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات" من قِبَل الحزب الديمقراطي؛ لافتة إلى أنها "قد تكون مضللة".

وأوضحت تويتر: "وضعنا تحذيرًا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب، لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات".

وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة في وقت مبكر الأربعاء: "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدًا"، دون أن يقدم دليلًا على مزاعمه؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتزامنت تغريدة ترامب مع خطاب ألقاه غريمه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، أكد فيها ثقته بالفوز، مضيفًا: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات.. لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. نشعر بالثقة في الفوز".

تويتر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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قد تكون مضللة.. تويتر تضع تحذيرًا على تغريدة لترامب حول الديمقراطيين
سبق

وضعت شركة تويتر، الأربعاء، علامة تحذير على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات" من قِبَل الحزب الديمقراطي؛ لافتة إلى أنها "قد تكون مضللة".

وأوضحت تويتر: "وضعنا تحذيرًا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب، لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات".

وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة في وقت مبكر الأربعاء: "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدًا"، دون أن يقدم دليلًا على مزاعمه؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتزامنت تغريدة ترامب مع خطاب ألقاه غريمه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، أكد فيها ثقته بالفوز، مضيفًا: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات.. لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. نشعر بالثقة في الفوز".

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
10:45 AM

قد تكون مضللة.. تويتر تضع تحذيرًا على تغريدة لترامب حول الديمقراطيين

زعم فيها محاولة "سرقة الانتخابات".. وقال: لن ندعهم يفعلون ذلك أبدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضعت شركة تويتر، الأربعاء، علامة تحذير على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات" من قِبَل الحزب الديمقراطي؛ لافتة إلى أنها "قد تكون مضللة".

وأوضحت تويتر: "وضعنا تحذيرًا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب، لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات".

وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة في وقت مبكر الأربعاء: "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدًا"، دون أن يقدم دليلًا على مزاعمه؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتزامنت تغريدة ترامب مع خطاب ألقاه غريمه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، أكد فيها ثقته بالفوز، مضيفًا: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات.. لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. نشعر بالثقة في الفوز".

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