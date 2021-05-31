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"استشاري أبحاث فيروسية" يكشف الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها في السعودية

بعد وصول مجموع جرعات التطعيم إلى 14 مليون جرعة

بعد وصول مجموع الجرعات إلى 14 مليون جرعة من التطعيم في السعودية، كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، عن أن الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها في البلاد سيكون في تاريخ 13 يناير 2022 الموافق 10 جمادى الآخرة 1443.

وقال في تغريدة مرفقاً بها رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية‏ عبر حسابه بـ"توتير" اليوم: "تحديث شهر مايو وصل مجموع الجرعات إلى ١٤ مليون جرعة من التطعيم بمعدل شخص كل ١,٧ ثانية، ‏على الرغم من نزول معدل التطعيم اليومي في مايو إلى ١٥٢ ألفاً بدلاً من ١٦٠ ألفاً في إبريل (ممكن بسبب العيد ورمضان)، إلا أن الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها تقدم 10 أيام أبكر، وسيكون ذلك في تاريخ 13 يناير 2022".

وأضاف الباحث العصيمي: "بحلول 13 يناير 2022 ستصل نسبة الذين تلقوا جرعتين من التطعيم إلى 70٪ من السكان، وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 152 ألف شخص في اليوم أو شخص كل 1،7 ثانية".

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"استشاري أبحاث فيروسية" يكشف الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها في السعودية
سبق

بعد وصول مجموع الجرعات إلى 14 مليون جرعة من التطعيم في السعودية، كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، عن أن الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها في البلاد سيكون في تاريخ 13 يناير 2022 الموافق 10 جمادى الآخرة 1443.

وقال في تغريدة مرفقاً بها رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية‏ عبر حسابه بـ"توتير" اليوم: "تحديث شهر مايو وصل مجموع الجرعات إلى ١٤ مليون جرعة من التطعيم بمعدل شخص كل ١,٧ ثانية، ‏على الرغم من نزول معدل التطعيم اليومي في مايو إلى ١٥٢ ألفاً بدلاً من ١٦٠ ألفاً في إبريل (ممكن بسبب العيد ورمضان)، إلا أن الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها تقدم 10 أيام أبكر، وسيكون ذلك في تاريخ 13 يناير 2022".

وأضاف الباحث العصيمي: "بحلول 13 يناير 2022 ستصل نسبة الذين تلقوا جرعتين من التطعيم إلى 70٪ من السكان، وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 152 ألف شخص في اليوم أو شخص كل 1،7 ثانية".

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
08:24 PM

"استشاري أبحاث فيروسية" يكشف الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها في السعودية

بعد وصول مجموع جرعات التطعيم إلى 14 مليون جرعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
38,657

بعد وصول مجموع الجرعات إلى 14 مليون جرعة من التطعيم في السعودية، كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، عن أن الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها في البلاد سيكون في تاريخ 13 يناير 2022 الموافق 10 جمادى الآخرة 1443.

وقال في تغريدة مرفقاً بها رسماً بيانياً يتنبأ بالوقت الذي ستعود الحياة لطبيعتها في السعودية‏ عبر حسابه بـ"توتير" اليوم: "تحديث شهر مايو وصل مجموع الجرعات إلى ١٤ مليون جرعة من التطعيم بمعدل شخص كل ١,٧ ثانية، ‏على الرغم من نزول معدل التطعيم اليومي في مايو إلى ١٥٢ ألفاً بدلاً من ١٦٠ ألفاً في إبريل (ممكن بسبب العيد ورمضان)، إلا أن الوقت المتوقع لعودة الحياة لطبيعتها تقدم 10 أيام أبكر، وسيكون ذلك في تاريخ 13 يناير 2022".

وأضاف الباحث العصيمي: "بحلول 13 يناير 2022 ستصل نسبة الذين تلقوا جرعتين من التطعيم إلى 70٪ من السكان، وهي النسبة الكافية لحصول المناعة الجماعية إذا استمر معدل التطعيمات اليومي 152 ألف شخص في اليوم أو شخص كل 1،7 ثانية".

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