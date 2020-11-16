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الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 842

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 137,329 إصابة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة، حتى اليوم، 842 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 5072 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1,016,638 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 829 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 128,414 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 137,329 إصابة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة، حتى اليوم، 842 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 5072 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1,016,638 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 829 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 128,414 حالة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
04:28 PM

الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 842

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 137,329 إصابة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة، حتى اليوم، 842 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 5072 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1,016,638 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 829 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 128,414 حالة.

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