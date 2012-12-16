شاهد من مكة.. إعادة افتتاح وصلة الدائري الرابع "النوارية- المعيصم"

بطول 9 كم.. سفلتة 68 ألف م2 وتركيب حواجز و4 حارات مرورية

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، اليوم، بحضور "مرور العاصمة المقدسة"، وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

جاء ذلك بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب "الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، بالتحديد منطقة المعيصم.

وتفصيلاً، افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، وصلة تقاطع طريق الطائف السيل وطريق المدينة المنورة، وهي عبارة عن جزء من طريق علي بن أبي طالب "الدائري الرابع"؛ وذلك بعد أن قامت الأمانة بترحيل العديد من المرافق والخدمات المتعارضة مع مسار الأعمال بالوصلة من كابلات للكهرباء وخطوط مياه رئيسية، وكابلات الألياف البصرية، إضافة إلى نزع عدد 191 عقاراً؛ بسبب تعارضها مع مسار المشروع.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أنَّ الأمانة تعمل على التطوير المستمر لشبكات الطرق الحالية، واستحداث طرق ومحاور جديدة ضمن منظور حديث يواكب متطلبات العصر، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به أمانة العاصمة المقدسة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرفع مستوى جودة البُنى التحتية للعاصمة المقدسة، مؤكداً أن تنفيذ الوصلة يسهم في تحرير الحركة المرورية لجميع الاتجاهات بالمنطقة، والتوسع في الطرق عبر طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب "الدائري الرابع"، وتسهيل دخول الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، ويساعد في تفويج الحجاج من المشاعر إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عبر طريق المدينة المنورة، ويسهم في تسهيل حركة مركبات المواطنين والحجاج والمعتمرين والحد من الاختناقات التي قد تحدث خلال المواسم لقاصدي بيت الله الحرام.

ويتضمّن الطريق الذي يعد طوله 9 كم، على سفلتة 68.500 م2 وتركيب حواجز خرسانية بمساحة 8.500 م ط، إضافة إلى 228 برج إنارة و912 كشافاً و4 حارات مرورية في كل اتجاه، وجزيرة وسطية بعرض 20 م، وخطوط خدمة في المناطق السكنية بحي العسيلة.

وتم افتتاح الطريق بعد سنوات من الإغلاق؛ فيما لا يزال كوبري المعيصم المتقاطع مع طريق الدائري الرابع يعاني من التعثر، وهو الآخر بحاجة إلى وقوف المسؤولين لحل مشكلة تعثره في سبيل اكتمال الطريق الدائري.

وكانت "سبق" قد تابعت تأخر افتتاح الوصلة المؤدية من منطقة النوارية حتى المعيصم، وهي آخر الأجزاء المتبقية من اكتمال طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، والذي يبلغ طوله نحو 65 كلم.