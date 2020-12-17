النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. بائع البليلة السبعيني: البيع ليس عيبًا والأمانة مطلب لكسب ثقة الناس.. ويهتف: "بليلة بلبلوكي"

قال بكل عفوية: أبيع كي أعيش بعز وأنفق على أسرتي

قال المواطن مساعد عطاالله الرشيدي، البالغ من العمر ٧٠ عامًا، "إن بيع البليلة والبطاطس كان سببًا بعد الله في العيش بكفاف بعيدًا عن السؤال وإلحاحه"، مشيرًا إلى أنه متقاعد براتب لا يتجاوز الـ 2200 ريال شهري، ويعول أسرة كبيرة.

وقال "الرشيدي" في حديث خاص لـ"سبق" خلال لقائه المحرر عبدالله العنزي اليوم: "العمل ليس عيبًا، والكسب الحلال هو سبب للبركة، وهو ما وجدته خلال مسيرتي في البيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك".

وأفاد "الرشيدي" بأنه يحرص على النظافة، وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم، فضلاً عن شرائه كميات الزيت كل يوم؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المواطن "الرشيدي" أنه يجد كل تقدير ودعم من المواطنين الذي يحرصون على الشراء منه، كما قدم شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الذي يتابع كل ما يهم المواطن بالمنطقة، ويقدم كل الدعم المعنوي لمن يطلب الرزق الحلال.

وعبّر "الرشيدي" عن شكره وتقديره لـ"سبق" لحرصها على نقل مشاعر المواطنين وتحفيزهم على الكسب الحلال وطلب الرزق، داعيًا الشباب إلى أن يستغلوا خيرات بلادهم، مضيفًا: "فالتجارة والبيع من أسباب الرزق، وهي ميسرة وبسيطة وفوائدها عظيمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. بائع البليلة السبعيني: البيع ليس عيبًا والأمانة مطلب لكسب ثقة الناس.. ويهتف: "بليلة بلبلوكي"
سبق

قال المواطن مساعد عطاالله الرشيدي، البالغ من العمر ٧٠ عامًا، "إن بيع البليلة والبطاطس كان سببًا بعد الله في العيش بكفاف بعيدًا عن السؤال وإلحاحه"، مشيرًا إلى أنه متقاعد براتب لا يتجاوز الـ 2200 ريال شهري، ويعول أسرة كبيرة.

وقال "الرشيدي" في حديث خاص لـ"سبق" خلال لقائه المحرر عبدالله العنزي اليوم: "العمل ليس عيبًا، والكسب الحلال هو سبب للبركة، وهو ما وجدته خلال مسيرتي في البيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك".

وأفاد "الرشيدي" بأنه يحرص على النظافة، وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم، فضلاً عن شرائه كميات الزيت كل يوم؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المواطن "الرشيدي" أنه يجد كل تقدير ودعم من المواطنين الذي يحرصون على الشراء منه، كما قدم شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الذي يتابع كل ما يهم المواطن بالمنطقة، ويقدم كل الدعم المعنوي لمن يطلب الرزق الحلال.

وعبّر "الرشيدي" عن شكره وتقديره لـ"سبق" لحرصها على نقل مشاعر المواطنين وتحفيزهم على الكسب الحلال وطلب الرزق، داعيًا الشباب إلى أن يستغلوا خيرات بلادهم، مضيفًا: "فالتجارة والبيع من أسباب الرزق، وهي ميسرة وبسيطة وفوائدها عظيمة".

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:28 PM

شاهد .. بائع البليلة السبعيني: البيع ليس عيبًا والأمانة مطلب لكسب ثقة الناس.. ويهتف: "بليلة بلبلوكي"

قال بكل عفوية: أبيع كي أعيش بعز وأنفق على أسرتي

A A A
عبدالله العنزي - تبوك
6
3,606

قال المواطن مساعد عطاالله الرشيدي، البالغ من العمر ٧٠ عامًا، "إن بيع البليلة والبطاطس كان سببًا بعد الله في العيش بكفاف بعيدًا عن السؤال وإلحاحه"، مشيرًا إلى أنه متقاعد براتب لا يتجاوز الـ 2200 ريال شهري، ويعول أسرة كبيرة.

وقال "الرشيدي" في حديث خاص لـ"سبق" خلال لقائه المحرر عبدالله العنزي اليوم: "العمل ليس عيبًا، والكسب الحلال هو سبب للبركة، وهو ما وجدته خلال مسيرتي في البيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك".

وأفاد "الرشيدي" بأنه يحرص على النظافة، وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم، فضلاً عن شرائه كميات الزيت كل يوم؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المواطن "الرشيدي" أنه يجد كل تقدير ودعم من المواطنين الذي يحرصون على الشراء منه، كما قدم شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الذي يتابع كل ما يهم المواطن بالمنطقة، ويقدم كل الدعم المعنوي لمن يطلب الرزق الحلال.

وعبّر "الرشيدي" عن شكره وتقديره لـ"سبق" لحرصها على نقل مشاعر المواطنين وتحفيزهم على الكسب الحلال وطلب الرزق، داعيًا الشباب إلى أن يستغلوا خيرات بلادهم، مضيفًا: "فالتجارة والبيع من أسباب الرزق، وهي ميسرة وبسيطة وفوائدها عظيمة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,660
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة