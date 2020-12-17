قال المواطن مساعد عطاالله الرشيدي، البالغ من العمر ٧٠ عامًا، "إن بيع البليلة والبطاطس كان سببًا بعد الله في العيش بكفاف بعيدًا عن السؤال وإلحاحه"، مشيرًا إلى أنه متقاعد براتب لا يتجاوز الـ 2200 ريال شهري، ويعول أسرة كبيرة. وقال "الرشيدي" في حديث خاص لـ"سبق" خلال لقائه المحرر عبدالله العنزي اليوم: "العمل ليس عيبًا، والكسب الحلال هو سبب للبركة، وهو ما وجدته خلال مسيرتي في البيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك". وأفاد "الرشيدي" بأنه يحرص على النظافة، وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم، فضلاً عن شرائه كميات الزيت كل يوم؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين. وأكد المواطن "الرشيدي" أنه يجد كل تقدير ودعم من المواطنين الذي يحرصون على الشراء منه، كما قدم شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الذي يتابع كل ما يهم المواطن بالمنطقة، ويقدم كل الدعم المعنوي لمن يطلب الرزق الحلال. وعبّر "الرشيدي" عن شكره وتقديره لـ"سبق" لحرصها على نقل مشاعر المواطنين وتحفيزهم على الكسب الحلال وطلب الرزق، داعيًا الشباب إلى أن يستغلوا خيرات بلادهم، مضيفًا: "فالتجارة والبيع من أسباب الرزق، وهي ميسرة وبسيطة وفوائدها عظيمة".

شاهد .. بائع البليلة السبعيني: البيع ليس عيبًا والأمانة مطلب لكسب ثقة الناس.. ويهتف: "بليلة بلبلوكي" عبدالله العنزي سبق 2020-12-17 قال المواطن مساعد عطاالله الرشيدي، البالغ من العمر ٧٠ عامًا، "إن بيع البليلة والبطاطس كان سببًا بعد الله في العيش بكفاف بعيدًا عن السؤال وإلحاحه"، مشيرًا إلى أنه متقاعد براتب لا يتجاوز الـ 2200 ريال شهري، ويعول أسرة كبيرة.



وقال "الرشيدي" في حديث خاص لـ"سبق" خلال لقائه المحرر عبدالله العنزي اليوم: "العمل ليس عيبًا، والكسب الحلال هو سبب للبركة، وهو ما وجدته خلال مسيرتي في البيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك".



وأفاد "الرشيدي" بأنه يحرص على النظافة، وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم، فضلاً عن شرائه كميات الزيت كل يوم؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.



وأكد المواطن "الرشيدي" أنه يجد كل تقدير ودعم من المواطنين الذي يحرصون على الشراء منه، كما قدم شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الذي يتابع كل ما يهم المواطن بالمنطقة، ويقدم كل الدعم المعنوي لمن يطلب الرزق الحلال.



وعبّر "الرشيدي" عن شكره وتقديره لـ"سبق" لحرصها على نقل مشاعر المواطنين وتحفيزهم على الكسب الحلال وطلب الرزق، داعيًا الشباب إلى أن يستغلوا خيرات بلادهم، مضيفًا: "فالتجارة والبيع من أسباب الرزق، وهي ميسرة وبسيطة وفوائدها عظيمة".

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 11:28 PM

شاهد .. بائع البليلة السبعيني: البيع ليس عيبًا والأمانة مطلب لكسب ثقة الناس.. ويهتف: "بليلة بلبلوكي" قال بكل عفوية: أبيع كي أعيش بعز وأنفق على أسرتي





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قال المواطن مساعد عطاالله الرشيدي، البالغ من العمر ٧٠ عامًا، "إن بيع البليلة والبطاطس كان سببًا بعد الله في العيش بكفاف بعيدًا عن السؤال وإلحاحه"، مشيرًا إلى أنه متقاعد براتب لا يتجاوز الـ 2200 ريال شهري، ويعول أسرة كبيرة.



وقال "الرشيدي" في حديث خاص لـ"سبق" خلال لقائه المحرر عبدالله العنزي اليوم: "العمل ليس عيبًا، والكسب الحلال هو سبب للبركة، وهو ما وجدته خلال مسيرتي في البيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك".



وأفاد "الرشيدي" بأنه يحرص على النظافة، وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم، فضلاً عن شرائه كميات الزيت كل يوم؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.



وأكد المواطن "الرشيدي" أنه يجد كل تقدير ودعم من المواطنين الذي يحرصون على الشراء منه، كما قدم شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الذي يتابع كل ما يهم المواطن بالمنطقة، ويقدم كل الدعم المعنوي لمن يطلب الرزق الحلال.



وعبّر "الرشيدي" عن شكره وتقديره لـ"سبق" لحرصها على نقل مشاعر المواطنين وتحفيزهم على الكسب الحلال وطلب الرزق، داعيًا الشباب إلى أن يستغلوا خيرات بلادهم، مضيفًا: "فالتجارة والبيع من أسباب الرزق، وهي ميسرة وبسيطة وفوائدها عظيمة".