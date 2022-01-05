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"الأمن البيئي" يضبط موقعًا مخالفًا استُخْدِم لتخزين الحطب المحلي

غرامة تخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخْدِم لتخزين 242 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، تابعًا لشركة مطاعم؛ إثر بلاغ تلقته القوات على مركز العمليات الأمنية الموحدة (911).

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: طُبِّقت الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وعقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" يضبط موقعًا مخالفًا استُخْدِم لتخزين الحطب المحلي
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخْدِم لتخزين 242 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، تابعًا لشركة مطاعم؛ إثر بلاغ تلقته القوات على مركز العمليات الأمنية الموحدة (911).

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: طُبِّقت الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وعقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:22 PM

"الأمن البيئي" يضبط موقعًا مخالفًا استُخْدِم لتخزين الحطب المحلي

غرامة تخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخْدِم لتخزين 242 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، تابعًا لشركة مطاعم؛ إثر بلاغ تلقته القوات على مركز العمليات الأمنية الموحدة (911).

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: طُبِّقت الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وعقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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