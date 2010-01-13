ساحر ومبهر ما شاهدناه.. لحظات استثنائية من تاسع مراحل "رالي دكار السعودية"

سائقون ومصوّرون بين واحات وكثبان رملية وتضاريس رائعة ومواقع جبلية مميزة

اجتذبت المرحلة 9 من مراحل "رالي داكار السعودية 2022" في محافظة وادي الدواسر، سائقي الراليات العريقة، إلى واحاتها وكثبانها الرملية الساحرة، وتضاريسها الرائعة، ومواقعها الجبلية المميزة.

ونُشرت العديد من الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، التي قام بالتقاطها مجموعة من المصورين بالقرب من مسار سباق تلك المرحلة، التي كانت على شكل دائري بمسافة 490كم؛ وذلك لتسليط الضوء على الجو العام للتنافس بين المتسابقين للحصول على المراكز الأولى في الرالي.

ووصف المتسابقون المشاركون ما شاهدوه في هذه المرحلة بأنه مبهر وساحر، وأكدوا أنهم عاشوا لحظات استثنائية؛ مقدمين شكرهم لرالي داكار السعودية 2022، على منحهم الفرصة لاكتشاف هذا الجمال.

من جانبه، أوضح الباحث في العلوم الاجتماعية والوطنية، بداح بن عبدالرحمن آل بخيت، لـ"سبق"، أن رالي داكار يوفر ثروة ثقافية عالمية فريدة عن المملكة الجميلة، وتضاريسها المتنوعة، وطبيعتها الخلابة؛ وهو ما يشجع المحترفين في رياضة المحركات على القدوم إلى المملكة للمشاركة في الرالي.