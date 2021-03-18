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بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب الإخلال بعقود توريد لقاحات "كورونا"

"هانكوك" أكد الحاجة إلى احترام كل الدول للالتزامات

حذرت بريطانيا، اليوم (الخميس)، الاتحاد الأوروبي من عواقب الإخلال بعقود توريد لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الصحة مات هانكوك، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحترم القانون المتعلق بعقود توريد لقاحات "كوفيد - 19"، مهدداً بعواقب ضد الاتحاد إذا خالفها؛ وفقاً لـ"رويترز".

وقال "هانكوك" للمشرعين: "هناك بالطبع حاجة لأن تحترم جميع الدول قانون العقود، وأنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي سوف يفي بالتزاماته وتصريحاته حول تصدير اللقاح إلى بريطانيا".

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بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب الإخلال بعقود توريد لقاحات "كورونا"
سبق

حذرت بريطانيا، اليوم (الخميس)، الاتحاد الأوروبي من عواقب الإخلال بعقود توريد لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الصحة مات هانكوك، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحترم القانون المتعلق بعقود توريد لقاحات "كوفيد - 19"، مهدداً بعواقب ضد الاتحاد إذا خالفها؛ وفقاً لـ"رويترز".

وقال "هانكوك" للمشرعين: "هناك بالطبع حاجة لأن تحترم جميع الدول قانون العقود، وأنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي سوف يفي بالتزاماته وتصريحاته حول تصدير اللقاح إلى بريطانيا".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
04:40 PM

بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب الإخلال بعقود توريد لقاحات "كورونا"

"هانكوك" أكد الحاجة إلى احترام كل الدول للالتزامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت بريطانيا، اليوم (الخميس)، الاتحاد الأوروبي من عواقب الإخلال بعقود توريد لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الصحة مات هانكوك، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحترم القانون المتعلق بعقود توريد لقاحات "كوفيد - 19"، مهدداً بعواقب ضد الاتحاد إذا خالفها؛ وفقاً لـ"رويترز".

وقال "هانكوك" للمشرعين: "هناك بالطبع حاجة لأن تحترم جميع الدول قانون العقود، وأنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي سوف يفي بالتزاماته وتصريحاته حول تصدير اللقاح إلى بريطانيا".

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