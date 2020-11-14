تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.
وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.
وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
"القصبي" ناعياً طارق ريري: خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص
تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.. وقال: أسهم بجهود كبيرة في الوزارة
تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.
وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.
وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.
"القصبي" ناعياً طارق ريري: خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص
تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.. وقال: أسهم بجهود كبيرة في الوزارة
تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.
وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.
وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.