"روس أتوم" النووية تعلن افتتاح فرع لها بالرياض.. وتسهيل التأشيرات بين البلدَيْن

تعمل على تسويق اقتراح بناء محطة نووية ومركز للعلوم والتقنيات للأسواق الأجنبية

أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية افتتاح فرع لها في السعودية للمشاركة في الإجراءات التنافسية لمشروع بناء محطة نووية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في بيان للشركة أثناء الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية - السعودية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي. وأكد ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة، عزم الجانب الروسي على تطوير تعاون نشط مع المملكة العربية السعودية في مشاريع الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وأعلن افتتاح فرع لشركة "روس أتوم أوفيرسيز" بالرياض.

وأضاف البيان بأن "روس أتوم أوفيرسيز" ستعمل على تسويق اقتراح بناء محطة نووية بقدرات كبيرة وصغيرة، إضافة إلى مركز العلوم النووية والتقنيات في الأسواق الأجنبية.

وكان مدير الشركة أليكسي ليخاتشيوف قد صرح بداية الشهر الجاري باقتراح موسكو بناء محطة طاقة كهروذرية في المملكة العربية السعودية، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي آر —1200" من جيل 3+ .

ونقلت وكالة " sputniknews "الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا تبحث إنشاء أربع وحدات نووية في الرياض لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن العقد لم يوقَّع بعد، لكنهم يتجهون نحو ذلك.

وكان "نوفاك" قد أعلن يوم الجمعة المنصرم أن روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، وقريبًا سيتم تنفيذها، بما في ذلك مجال الغاز والكيميائيات النفطية؛ إذ تبادل الطرفان (السعودي والروسي) الاقتراحات لتطوير التعاون الاقتصادي، واقترحت السعودية على روسيا توقيع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات، وتوقيع اتفاقية لتسهيل حصول مواطني البلدين على تأشيرات دخول.