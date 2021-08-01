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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل.. أكثر من 1300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذتها "الصحة" للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة

نفّذت صحة حائل أخيراً 1391 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت صحة حائل بالتعاون مع إمارة حائل وأمانة حائل، خلال عيد الأضحى المبارك، حملة توعوية لأفراد المجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم بثّ عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب "صحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. أكثر من 1300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة حائل أخيراً 1391 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت صحة حائل بالتعاون مع إمارة حائل وأمانة حائل، خلال عيد الأضحى المبارك، حملة توعوية لأفراد المجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم بثّ عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب "صحة".

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:48 AM

حائل.. أكثر من 1300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذتها "الصحة" للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفّذت صحة حائل أخيراً 1391 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت صحة حائل بالتعاون مع إمارة حائل وأمانة حائل، خلال عيد الأضحى المبارك، حملة توعوية لأفراد المجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم بثّ عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب "صحة".

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