أقال نادي "تشيلسي" الإنجليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد، اليوم، على خلفية سوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة وستة أشهر من تعيينه. وقال مالك النادي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: كان قرارًا صعبًا جدًا للنادي، خصوصًا أنني أتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكنّ له احترامًا كبيرًا. ويحتل "تشيلسي"، حاليًا، المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن "مانشستر يونايتد" المتصدر. وفي موسمه الأول مع الفريق (2019-2020)، قاد "لامبارد"، تشيلسي إلى "المربع الذهبي" في الدوري إلى جانب الوصول لنهائي كأس إنجلترا، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم رغم إنفاق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (300.94 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة. وأصبح "لامبارد" المدرب رقم 12 الذي يقال من تدريب النادي منذ انتقال ملكيته إلى "أبراموفيتش" في 2003. يذكر أن الألماني توماس توخيل مدرب نادي "باريس سان جيرمان" السابق هو أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفًا لـ"لامبارد".‎

"تشيلسي" يطيح بمدربه لامبارد.. و"أبراموفيتش": كان قرارًا صعبًا جدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-25 أقال نادي "تشيلسي" الإنجليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد، اليوم، على خلفية سوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة وستة أشهر من تعيينه.



وقال مالك النادي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: كان قرارًا صعبًا جدًا للنادي، خصوصًا أنني أتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكنّ له احترامًا كبيرًا.



ويحتل "تشيلسي"، حاليًا، المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن "مانشستر يونايتد" المتصدر.



وفي موسمه الأول مع الفريق (2019-2020)، قاد "لامبارد"، تشيلسي إلى "المربع الذهبي" في الدوري إلى جانب الوصول لنهائي كأس إنجلترا، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم رغم إنفاق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (300.94 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة.



وأصبح "لامبارد" المدرب رقم 12 الذي يقال من تدريب النادي منذ انتقال ملكيته إلى "أبراموفيتش" في 2003.



يذكر أن الألماني توماس توخيل مدرب نادي "باريس سان جيرمان" السابق هو أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفًا لـ"لامبارد".‎

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 03:24 PM

"تشيلسي" يطيح بمدربه لامبارد.. و"أبراموفيتش": كان قرارًا صعبًا جدًا على خلفية سوء النتائج بعد نحو سنة ونصف من تعيينه.. توخيل أبرز المرشحين





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أقال نادي "تشيلسي" الإنجليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد، اليوم، على خلفية سوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة وستة أشهر من تعيينه.



وقال مالك النادي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: كان قرارًا صعبًا جدًا للنادي، خصوصًا أنني أتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكنّ له احترامًا كبيرًا.



ويحتل "تشيلسي"، حاليًا، المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن "مانشستر يونايتد" المتصدر.



وفي موسمه الأول مع الفريق (2019-2020)، قاد "لامبارد"، تشيلسي إلى "المربع الذهبي" في الدوري إلى جانب الوصول لنهائي كأس إنجلترا، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم رغم إنفاق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (300.94 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة.



وأصبح "لامبارد" المدرب رقم 12 الذي يقال من تدريب النادي منذ انتقال ملكيته إلى "أبراموفيتش" في 2003.



يذكر أن الألماني توماس توخيل مدرب نادي "باريس سان جيرمان" السابق هو أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفًا لـ"لامبارد".‎