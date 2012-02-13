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النيابة العامة: السجن ومليون ريال لمن يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية

حظرت طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارجها إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن

‏قالت النيابة العامة: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.

وأضافت النيابة العامة أن كل من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة مالية أكثر من مليون ريال.

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النيابة العامة: السجن ومليون ريال لمن يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية
سبق

‏قالت النيابة العامة: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.

وأضافت النيابة العامة أن كل من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة مالية أكثر من مليون ريال.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:22 PM

النيابة العامة: السجن ومليون ريال لمن يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية

حظرت طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارجها إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,404

‏قالت النيابة العامة: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.

وأضافت النيابة العامة أن كل من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة مالية أكثر من مليون ريال.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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142 مليون ..

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