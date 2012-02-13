‏قالت النيابة العامة: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن. وأضافت النيابة العامة أن كل من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة مالية أكثر من مليون ريال.

النيابة العامة: السجن ومليون ريال لمن يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-13 ‏قالت النيابة العامة: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.



وأضافت النيابة العامة أن كل من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة مالية أكثر من مليون ريال.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 06:22 PM

النيابة العامة: السجن ومليون ريال لمن يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية حظرت طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارجها إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن





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‏قالت النيابة العامة: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.



وأضافت النيابة العامة أن كل من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة مالية أكثر من مليون ريال.