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المدينة المنورة.. القبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتَيْن تحت تهديد السلاح

حاولوا الهرب وقاوموا رجال الأمن.. وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ قاموا بسرقة لمركبتَيْن تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأشارت إلى أن الموقوفين سلبوا مبالغ مالية من أصحابها، وحاولوا الهروب بالاصطدام بدورية أمنية، ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم. وقد ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض. وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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المدينة المنورة.. القبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتَيْن تحت تهديد السلاح
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ قاموا بسرقة لمركبتَيْن تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأشارت إلى أن الموقوفين سلبوا مبالغ مالية من أصحابها، وحاولوا الهروب بالاصطدام بدورية أمنية، ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم. وقد ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض. وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
08:39 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
08:52 PM

المدينة المنورة.. القبض على 3 أشخاص سرقوا مركبتَيْن تحت تهديد السلاح

حاولوا الهرب وقاوموا رجال الأمن.. وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ قاموا بسرقة لمركبتَيْن تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأشارت إلى أن الموقوفين سلبوا مبالغ مالية من أصحابها، وحاولوا الهروب بالاصطدام بدورية أمنية، ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم. وقد ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض. وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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